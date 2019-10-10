Минпромторг предлагает ввести ограничения при госзакупках для ряда медизделий

В рамках документа установлен запрет на смешение лотов при осуществлении закупки продукции, включенной в перечень, и продукции, в отношении которой не предусмотрено ограничительных мер.

Также предлагается распространить ограничение на закупку работ или услуг, в рамках которых в том числе предусмотрено приобретение товара, включенного в перечень к проекту постановления.

Перечень продукции, на закупку которой вводятся ограничения, включает в себя в числе прочего продукцию медицинской промышленности.

XX. Продукция медицинской промышленности Код в соответствии с Общероссийским классификаторомпродукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Наименование товара 1. 26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных 2. 26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных 3. 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки 4. 26.60.11.111 Томографы компьютерные 5. 26.60.11.112 Аппараты рентгеноскопические (флуороскопические) 6. 26.60.11.113 Аппараты рентгенографические 7. 26.60.11.120 Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию 8. 26.60.12.110 Аппараты электродиагностические 9. 26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки 10. 26.60.12.132 Аппараты ультразвукового сканирования 11. 27.40.39.110 Светильники прочие, не включенные в другие группировки 12. 32.50.1 Инструменты и приспособления хирургические и стоматологические 13. 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 14. 32.50.21.112 Оборудование терапевтическое 15. 32.50.21.121 Аппараты для ингаляционного наркоза 16. 32.50.21.122 Аппараты дыхательные реанимационные 17. 32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки 18. 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматолодоровгическую или ветерианарную, и ее части

Проектом предусматривается, что соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу с 1 января 2020 года и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены до дня его вступления в силу, в том числе к контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, ранее заключенных заказчиками.

Елена Сидорова

pharmvestnik