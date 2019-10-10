Минпромторг предлагает ввести ограничения при госзакупках для ряда медизделий

Минпромторг России подготовил обновленный перечень промышленных иностранных товаров, в отношении которых устанавливаются ограничения на закупку для государственных и муниципальных нужд. Запрет не распространяется на товары, поставляемые в РФ государств — членов Евразийского экономического союза. Общественное обсуждение проекта соответствующего постановления Правительства РФ проводится на сайте regulation.gov.ru
В рамках документа установлен запрет на смешение лотов при осуществлении закупки продукции, включенной в перечень, и продукции, в отношении которой не предусмотрено ограничительных мер.
Также предлагается распространить ограничение на закупку работ или услуг, в рамках которых в том числе предусмотрено приобретение товара, включенного в перечень к проекту постановления.
Перечень продукции, на закупку которой вводятся ограничения, включает в себя в числе прочего продукцию медицинской промышленности.
|XX. Продукция медицинской промышленности
|Код в соответствии с Общероссийским классификаторомпродукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
|Наименование товара
|1.
|26.20.13.000
|Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных
|2.
|26.20.14.000
|Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
|3.
|26.51.53.190
|Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки
|4.
|26.60.11.111
|Томографы компьютерные
|5.
|26.60.11.112
|Аппараты рентгеноскопические (флуороскопические)
|6.
|26.60.11.113
|Аппараты рентгенографические
|7.
|26.60.11.120
|Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию
|8.
|26.60.12.110
|Аппараты электродиагностические
|9.
|26.60.12.129
|Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
|10.
|26.60.12.132
|Аппараты ультразвукового сканирования
|11.
|27.40.39.110
|Светильники прочие, не включенные в другие группировки
|12.
|32.50.1
|Инструменты и приспособления хирургические и стоматологические
|13.
|32.50.13.190
|Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
|14.
|32.50.21.112
|Оборудование терапевтическое
|15.
|32.50.21.121
|Аппараты для ингаляционного наркоза
|16.
|32.50.21.122
|Аппараты дыхательные реанимационные
|17.
|32.50.21.129
|Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки
|18.
|32.50.30.110
|Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматолодоровгическую или ветерианарную, и ее части
Проектом предусматривается, что соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу с 1 января 2020 года и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены до дня его вступления в силу, в том числе к контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, ранее заключенных заказчиками.
Елена Сидорова
pharmvestnik