Депутат Петров отказался прямо обозначить требования к образованию курьера по доставке лекарств

Депутаты ГД готовы к рассмотрению документа во втором чтении в ходе осенней сессии. Об этом в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

По его словам, основные поправки, внесенные в законопроект, касаются разрешения доставки на дом только безрецептурных препаратов и только из стационарных аптек.

Александр Петров также отметил, что выступает против разрешения допуска оптовых компаний к дистанционной торговле лекарствами.

«Успокойтесь, оптовые компании не войдут в финальную версию документа», – подчеркнул он.

Кроме того он заверил, что после принятия закона депутаты продолжат работу по подготовке поправок в него. В частности, речь идет о легализации доставки рецептурных препаратов.

Депутат также отметил, что требования к специалистам, которые будут доставлять лекарства на дом, прописаны в соответствии с правилами надлежащей аптечной практики.

«Это значит, что человек, который передает препарат, обязан объяснить, когда его принимать, в какой дозе. Это должен быть провизор-фармацевт или человек параллельно должен найти способ информирования пациента», – подчеркнул депутат.

Таким образом, в законе не будут четко прописаны требования к курьерам.

«Вы хотите от меня точности? Кто точно повезет? У нас есть столько фармацевтов, которые поедут по деревням? Очевидно, нет. Но мы современные люди, можем обеспечить связь с фармацевтом, например через телефон. Вопрос соблюдения надлежащей аптечной практики – номер один, и мы будет это требовать. Но остановиться сегодня и начинать вводить конкретику в закон мы не будем. Я вам другого сегодня не скажу, ждите третьего чтения. Мы и так в дискуссиях четыре года. Я хочу их завершить и пройти первый этап. Надо дать людям закон», – заявил Петров.

В свою очередь экс-исполнительный директор ассоциации «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов подчеркнул, что понимание требований к курьерской доставке принципиально для аптечных организаций.

«Не хочется в очередной раз получить неработающий закон. Я считаю, что обозначить момент, кто будет доставлять, – это смелость законодателя. А законодатель в очередной раз не желает взять на себя смелость по регулированию этого вопроса», – подчеркнул эксперт.