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UCB приобрела Ra Pharmaceuticals

Бельгийская фармацевтическая компания UCB («Ю-Си-Би») объявила о приобретении американской Ra Pharmaceuticals («Ра Фармасьютикалз»), специализирующейся на разработке лекарственных препаратов для лечения редких неврологических и иммунологических заболеваний, сообщает Reuters.

Сумма сделки, которую планируется завершить к концу I квартала 2020 года, составляет 2,1 млрд долл. США.

Как отметил исполнительный директор UCB Жан-Кристоф Телье, приобретение  американской компании позитивно скажется на   прибыли на акцию и будет способствовать росту выручки и прибыли, начиная с 2024 г.   

Акционеры Ra Pharma получат по 48 долл. США за каждую бумагу американской компании, что составляет 93%-ную премию к цене закрытия акций Ra Pharma накануне заключения сделки.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Октябрь 10, 2019 | Просмотров: 62