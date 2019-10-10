UCB приобрела Ra Pharmaceuticals

Бельгийская фармацевтическая компания UCB («Ю-Си-Би») объявила о приобретении американской Ra Pharmaceuticals («Ра Фармасьютикалз»), специализирующейся на разработке лекарственных препаратов для лечения редких неврологических и иммунологических заболеваний, сообщает Reuters.
Сумма сделки, которую планируется завершить к концу I квартала 2020 года, составляет 2,1 млрд долл. США.
Как отметил исполнительный директор UCB Жан-Кристоф Телье, приобретение американской компании позитивно скажется на прибыли на акцию и будет способствовать росту выручки и прибыли, начиная с 2024 г.
Акционеры Ra Pharma получат по 48 долл. США за каждую бумагу американской компании, что составляет 93%-ную премию к цене закрытия акций Ra Pharma накануне заключения сделки.
Илья Дугин
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