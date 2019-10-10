«Почта России» готова рассмотреть возможность доставки рецептурных препаратов

Об этом в ходе пресс-конференции МИА «Россия сегодня» заявил зам. генерального директора по стратегии и государственному управлению «Почта России» Ярослав Мандрон.

«2/3 отделений почты находятся в селе. В отношении 10 тыс. населенных пунктов, кроме почты нет ничего. Мы считаем, что являемся самой крупной логистической сетью, поэтому «Почта России» может быть полезна. Мы открыты для сотрудничества со всем профессиональным сообществом, и не претендуем на роль того, что почта станет фармацевтом», — сказал Ярослав Мандрон.

Эксперт также поддерживает инициативу по легализации доставки рецептурных препаратов, с которой, как заявил депутат ГД Александр Петров, депутаты будут готовы выступить после принятия закона о дистанционной торговле лекарствами.

«Если мы говорим о том, что ключевым доставщиком будет фармацевт, то понимаем, что в село он не поедет. Если мы говорим о труднодоступных территориях, селе, о маломобильной группе граждан, то мы бы все — таки предложили рассмотреть возможность использования, в том числе такого канала, как «Почта России» и для доставки рецептурных лекарств», — пояснил Ярослав Мандрон.

По его словам, «Почта России» готова взять на себя риски по доставке лекарств, оставляя при этом функцию по консультированию пациентов за аптеками.

«Мы не хотим надувать щеки и говорить о том, что почта сама может справиться с такой задачей. Это не наш фокус, не наш бизнес. Мы не заменим профессиональных участников рынка в функции консультирования», — подчеркнул он.

Оксана Баранова

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