Крупным аптечным сетям предложат создавать производственные аптеки

В Госдуму внесены поправки в часть 2 статьи 56 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», предусматривающие новый порядок изготовления лекарств в аптечных организациях. «Этот проект позволит изготовить необходимую лекарственную форму в производственной аптеке из любого лекарственного средства, которое входит в государственный реестр лекарственных средств», – пояснил депутат.

Он добавил, что производственные аптеки не надо создавать на каждом шагу, например для Москвы достаточно пяти таких точек. Главное, по его словам, наладить хорошую логистику. В Госдуме полагают, что при правильной организации процесса необходимую лекарственную форму пациенту предоставят быстро. «Врач выписывает рецепт, пациент с ним идет в обычную аптеку, которая отправляет рецепт в производственную аптеку, затем через один-два дня готовое лекарство с соблюдением всех правил доставляют в место заказа», – описал схему Петров.

По его словам, надо решить кадровые вопросы, подготовить специалистов, способных изготавливать лекарства в аптеках, провести переподготовку врачей, чтобы они правильно выписывали рецепты. Также надо продумать экономический вопрос. Себестоимость производства в аптеке, говорит Петров, безусловно, выше. Поэтому изготавливать лекарства в первую очередь предложат крупным сетям и фармациям.

Между тем заместитель руководителя Ассоциации государственных аптек Юлия Борщ отметила, что производственные аптеки есть только в 47 регионах. Государственным аптекам трудно содержать производственные базы, а тех, кто смог выйти из положения и научиться зарабатывать прибыль, очень мало. По ее словам, производство лекарств – часть здравоохранения, которая обеспечивает индивидуальный подход к лечению. Однако для обеспечения современного уровня производства в аптеках необходимо их модернизировать, применять новые технологии.

Елена Калиновская

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