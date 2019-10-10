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При Минздраве будет создана Метрологическая служба в сфере обращения лекарств

Минздрав России разработал и вынес на общественное обсуждение проект ведомственного приказа о создании при министерстве Метрологической службы в сфере обращения лекарственных средств.

Организацией деятельности по метрологическому обеспечению в сфере обращения лекарств, в том числе обеспечением деятельности Метрологической службы, будет заниматься  «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России.

Новая организация будет обеспечивать единство измерений при установлении и соблюдении требований к фармакопейным стандартным образцам, а также будет создавать фармакопейные стандартные образцы для осуществления контроля качества исследуемых лекарств.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 22 октября 2019 года на сайте regulation.gov.ru.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Октябрь 10, 2019 | Просмотров: 80