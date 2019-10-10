Эксперты определили десятку препаратов-лидеров по объему продаж в 2025 году

Аналитики полагают, что с 2023 года рейтинг самых продаваемых в мире препаратов возглавит Keytruda. То, что препарат окажется во главе рейтинга в 2025 году, уже ни у кого не вызывает сомнений. На втором месте эксперты расположили препарат Eliquis (18,7 млрд долл. США), продвигаемый совместно компаниями Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») и Pfizer. На третьем месте — Revlimid (Celgene, «Селджин») с прогнозируемым объемом продаж 12,4 млрд долл. США, на четвертом — Opdivo от Bristol-Myers Squibb (12,0 млрд долл. США). Так как последняя приобретает Celgene, то она станет «хозяйкой» трех из четырех препаратов — лидеров рейтинга с общим объемом продаж 43 млрд долл. США в 2025 году. Замыкает первую пятерку Imbruvica от AbbVie и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») с выручкой 11,9 млрд долл. США.

Humira, как уже отмечалось, будет довольствоваться шестым местом. Естественно, спад продаж препарата не стал неожиданностью для AbbVie. Чтобы подготовиться к потере патентной защиты в США в 2023 году, компания купила Allergan («Аллерган»). Но и после появления на рынке многочисленных биосимиляров, в 2025 году объем продаж Humira, по мнению экспертов GlobalData, составит приличные 10,3 млрд долл. США.

После Humira во второй половине рейтинга расположились Biktarvy от Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») с объемом продаж 10,0 млрд долл. США, Ibrance (Pfizer) – 9,0 млрд долл. США, Stelara (Johnson & Johnson) – 7,5 млрд долл. США и Trulicity от Eli Lilly («Эли Лилли») и Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») – 7,2 млрд долл. США.

В июне текущего года аналитики EvaluatePharma составили свой рейтинг лидеров продаж в 2024 году. В него вошло большинство препаратов рейтинга GlobalData на 2025 год, но в ином порядке. По прогнозу EvaluatePharma, в 2024 году в TOP5 войдут, последовательно, Keytruda, Humira, Eliquis, Opdivo и Imbruvica, во второй пятерке оказались Ibrance, Revlimid, Stelara, Eylea и Biktarvy.

Илья Дугин

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