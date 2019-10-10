Власти Саратова договорились с иранским инвестором о софинансировании строительства фармзавода

По информации Корпорации развития Саратовской области, построить завод на условиях софинансирования готова иранская научно-исследовательская компания Tofigh Daru. Несмотря на то что иранцам обещают снижение ставки налога на имущество до 0,1% и освобождение от транспортного и земельного налога на пять лет, они согласны инвестировать лишь половину требуемой суммы. Соинвестора надеются найти среди гостей двухдневного форума.

Сроки окупаемости предприятия в презентации не приведены. Указано лишь, что в Саратовской области число онкобольных к 2023 году составит 68 тыс. человек, а страдающих от рассеянного склероза — 1,5 тыс. человек.

Екатерина Погонцева

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