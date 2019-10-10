Власти Саратова договорились с иранским инвестором о софинансировании строительства фармзавода

В Саратовской области хотят построить завод мощностью 20 млн капсул в год по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. Соответствующий инвестиционный проект стоимостью порядка 800 млн руб. представлен на II Саратовском экономическом форуме, который открывается сегодня.
По информации Корпорации развития Саратовской области, построить завод на условиях софинансирования готова иранская научно-исследовательская компания Tofigh Daru. Несмотря на то что иранцам обещают снижение ставки налога на имущество до 0,1% и освобождение от транспортного и земельного налога на пять лет, они согласны инвестировать лишь половину требуемой суммы. Соинвестора надеются найти среди гостей двухдневного форума.
Сроки окупаемости предприятия в презентации не приведены. Указано лишь, что в Саратовской области число онкобольных к 2023 году составит 68 тыс. человек, а страдающих от рассеянного склероза — 1,5 тыс. человек.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik