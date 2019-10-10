Зарплаты в фармрознице стагнируют

Как показали результаты опроса провизоров и фармацевтов, доля тех, у кого зарплаты на протяжении трех лет остаются на прежнем уровне, составляет свыше 40%. У почти трети зарплаты за этот период либо слегка выросли (на 5%), либо незначительно снизились.

«Уровень зарплат в фармрознице в целом остается стабильным, – комментирует руководитель аналитического отдела Тop of Mind MR&C Константин Хилов, – при этом у провизоров он либо не меняется, либо незначительно растет, у фармацевтов наметилась небольшая тенденция к снижению. Так, среди тех, у кого заработок снизился на 5%, доля провизоров составляет 9,6%, фармацевтов – 22%. В аптечных сетях уровень зарплаты более стабильный, чем в независимых аптеках».

Судя по данным исследования, около половины опрошенных работников первого стола (48%) зарабатывают 20 – 30 тыс. руб. в месяц. Такие зарплаты больше характерны для сетевых аптек, чем самостоятельных, подчеркивает эксперт.

Почти треть респондентов (29%) получают 30 – 50 тыс. руб. В сравнении с персоналом аптечных сетей в независимых аптеках зарплату в таком диапазоне имеют вдвое больше работников.

Заработок около 12% участников опроса ниже 20 тыс. руб. Среди самых бедных работников аптек фармацевтов в три раза больше, чем провизоров. В целом уровень дохода специалистов со средним фармацевтическим образованием ниже, чем у их коллег с высшим профильным образованием.

Какова доля заработка работника аптеки в общем доходе семьи?

У большинства опрошенных (44%) она составляет от трети до половины семейного дохода. Однако немало и тех (почти 20%), чей вклад в семейный бюджет составляет свыше 70%.

Основная часть респондентов (87%) имеют семейный доход от 20 до 100 тыс. руб., при этом около половины из них живут на общий доход в размере от 30 до 70 тыс. руб. Стоит заметить, что семьи большинства опрошенных состоят из 2–4 человек.

Зарплата работника аптеки складывается из основной части и переменной (бонусы, премии), но соотношение этих составляющих в разных аптечных организациях разное. «Как показал опрос, у большей части респондентов (около 2/3) основную часть совокупного дохода составляет базовый оклад. Такая структура зарплаты характерна в большей степени для фармацевтов, чем провизоров и работников независимых аптек», – пояснил Константин Хилов.

Свыше 23% участников опроса сообщили, что их базовая зарплата составляет менее 50% от общего заработка. Это означает, что им гарантирована лишь выплата основной части, а бонусы и премии нужно заработать, выполнив план продаж и прочие ключевые показатели эффективности.

Как уточнил Константин Хилов, в исследовании приняли участие провизоры и фармацевты из разных регионов России, 57% имеют высшее фармацевтическое образование, 43% – среднее специальное. Участники опроса – сотрудники независимых и сетевых аптек в основном частной формы собственности. Исследование проводилось в сентябре 2019 года.

Наталья Маскина

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