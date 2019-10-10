Минздрав начал работать над предупреждением дефектуры лекарств

Минздрав намерен определить потребность препаратов из перечня ЖНВЛП, а также лекарств, входящих в клинические рекомендации. Об этом журналистам рассказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
Это первый шаг ведомства по предупреждению дефектуры того или иного лекарства. До сих пор практика определения отсутствовала, так как основные полномочия по лекарственному обеспечению возложены на региональные власти.
«Однако из-за периодически возникающих проблем мы решили исправить ситуацию. Для начала дали нашим 22 национальным медицинским исследовательским центрам госзадание, определить потребность по всем лекарственным препаратам из ЖНВЛП и препаратам, входящим в стандартные клинические рекомендации. Срок подачи этих материалов – четвертый квартал 2019 года. По результатам сбора этой информации, Минздрав будет определять основных поставщиков, сопоставлять ввод в гражданский оборот и ввоз в РФ этих препаратов с их потребностью», – рассказала Елена Максимкина.
Таким образом ведомство пытается минимизировать риски отсутствия препаратов, которые по отдельным нозологиям незаменимы.
Елена Калиновская
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