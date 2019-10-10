Законопроект об учете спиртосодержащих лекарств принят в первом чтении

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к обороту этилового спирта при производстве лекарственных средств. Документ предусматривает учет всего производственного цикла – от субстанции этанола до готовой лекарственной формы – в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к обороту этилового спирта при производстве лекарственных средств. Документ предусматривает учет всего производственного цикла – от субстанции этанола до готовой лекарственной формы – в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Законопроект разработан инициативной группой Совета Федерации и предусматривает обязательную передачу данных о движении сырья этилового спирта и готовой продукции в ЕГАИС. Это, по мнению авторов инициативы, позволит пресечь незаконный оборот этилового спирта, не подпадающего под акцизы.

Документ также запрещает использование фармацевтического оборудования для производства этилового спирта, не предназначенного для изготовления лекарств. Организации оптовой торговли, в случае вступления документа в силу, смогут реализовывать субстанцию этилового спирта в таре не более 1 литра.

«Медицина потребляет сегодня 4 млн декалитров безакцизного медицинского спирта, 2 млн из них идут на медицинские манипуляции, а 2 – идут на так называемую фармацевтическую промышленность. И вот эти 2 млн находятся в руках полулегальной мафии, которая использует гораздо больше безакцизного медицинского спирта и производит продукцию, которую потребляют в том числе и дети, поскольку она по низкой цене идет», – приводит ТАСС слова депутата Геннадия Онищенко.

В апреле 2019 года Правительство РФ предложило к обсуждению законопроект, ужесточающий контроль за оборотом спиртосодержащей продукции, в том числе запрещающий использование этилового спирта, полученного из пищевого и химического сырья, для производства лекарственных средств.