Билл Гейтс пожертвует $700 млн на разработку АРВ-имплантата

Основатель Microsoft Билл Гейтс намерен поддержать разработку Merck – имплантат, содержащий антиретровирусный препарат, который призван защитить пользователя от заражения ВИЧ, а также вакцину против туберкулеза и другие продукты. Об этом Гейтс заявил 10 октября на конференции Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, которая прошла во французском Лионе.

Разработкой продукта занимается Merck. Компания получила положительные данные I фазы КИ для препарата Islatravir для доконтактной профилактики в форме подкожного имплантата.

Также бизнесмен считает перспективным поиск вакцины против туберкулеза, которым занимается GlaxoSmithKline, и новые москитные сетки для кроватей, предотвращающие заражение малярией.

На благотворительной деятельности миллиардер вместе со своей женой Мелиндой Гейтс сосредоточился после того, как покинул пост совета директоров основанной им компании Microsoft. В 2017 году Гейтс пожертвовал $100 млн на поиск препарата от болезни Альцгеймера, еще $460 млн достались от него Глобальной коалиции по борьбе с эпидемиями.

Тогда же Intarcia Therapeutics получила от миллиардера $140 млн. Компания занимается разработкой устройства непрерывной доставки лекарственного средства для лечения сахарного диабета второго типа и планировала применить эту технологию к АРВ-препаратам.