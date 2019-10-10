Takeda после слияния с Shire вошла в двадцатку крупнейших фармкомпаний мира

Японская фармацевтическая компания Takeda вошла в список 20-ти крупнейших публичных фармкомпаний мира, представленный консалтинговым агентством GlobalData. Это стало возможным после завершения сделки о приобретении ирландской Shire Pharma в начале 2019 года. По данным Dealogic, сделка стала одной из крупнейших в фармацевтической отрасли, с учетом долга Shire её объем превысил 80 млрд долларов. Кроме того, она стала самой крупной зарубежной покупкой японских компаний.

Согласно анализу GlobalData, рыночная капитализация Takeda в 1-м квартале 2019 года выросла до 63,4 млрд долларов (16-й показатель в мире). До слияния с Shire Takeda занимала 23-е место. Таким образом, поглощение ирландской компании привело к увеличению капитализации Takeda почти на 142% по сравнению с 4-м кварталом прошлого года. В результате Takeda заняла место корпорации Biogen, которая потерпела убытки на фоне неудачи клинических исследований препарата адуканумаб для лечения болезни Альцгеймера и покинула рейтинг GlobalData.

Аналитики GlobalData также прогнозируют перестановки в списке крупнейших фармацевтических компаний мира в свете ожидаемого слияния Celgene и Bristol-Myers Squibb, которое должно состояться в конце этого года. В результате этой сделки объединенная компания, как минимум, войдет в пятерку лидеров рейтинга.

Лидером глобального фармрынка остается Johnson & Johnson с рыночной капитализацией в 372 млрд долларов. Второе место занимает компания Roche, которая поменялась местами с Pfizer, чья рыночная капитализация упала почти на 7% до 236 млрд долларов. Novartis поднялся на 4-е место, Merck (известный как MSD за пределами США и Канады), в свою очередь, с показателем 213 млрд занял 5-е место.

gmpnews