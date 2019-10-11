Минздрав: дефицит таблеток преднизолона в России составляет около 600 тыс. упаковок

В ведомстве сообщили, что потребность россиян в этом препарате составляет более 2 млн упаковок в год

Потребность россиян в таблетках преднизолона ежегодно составляет более 2 млн упаковок в год, при этом поставляется не более 1,4 млн, сообщила в среду журналистам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

«Объемы выпуска в РФ ограничены. Это ежегодно не более 1,4 млн упаковок таблеток в год (фармацевтической компанией «Гедеон рихтер» — прим. ТАСС). По данным нашим, общая потребность, которая требуется для российского рынка, составляет более 2 млн упаковок в год. Поэтому разница в 600 тыс., естественно, должна покрываться другим производителями», — сказала она по итогам совещания представителей Минздрава России, Росздравнадзора с представителями фармкомпаний.

Максимкина пояснила, что основной причиной, почему компании перестали производить препарат, является низкая закупочная цена. «Что беспокоит производителей? Это сам фактор регистрации цены на этот препарат. «Гедеон рихтер», отпускная цена у которого на преднизолон в настоящее время составляет свыше 75 рублей, и то заявляет о том, что несет риски низкой рентабельности. Цена нерентабельная», — пояснила Максимкина.

По ее словам, нехватка препарата также появляется из-за ажиотажного спроса, когда люди начинают запасаться и покупать больше необходимого. «До конца года общий объем в 1,4 млн упаковок, который «Гедеон рихтер» планировал, — он будет закрыт. В настоящее время ими выпущено на рынок более 1 млн 30 упаковок», — заключила Максимкина.

В конце августа, комментируя информацию об отсутствии преднизолона, инсулина и ряда других препаратов в аптеках, в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что преднизолон не входит в ассортимент обязательных препаратов для оказания медицинской помощи, аптеки должны самостоятельно закупать лекарство в зависимости от потребностей.

О препарате

На территории России лекарственный препарат для медицинского применения, соответствующий международному непатентованному наименованию «преднизолон», зарегистрирован 23 производителями, 14 из которых — отечественные.

Преднизолон является синтетическим аналогом гормона гидрокортизона, синтезируемого надпочечниками. Применяется при бронхиальной астме, аллергических реакциях, заболеваниях кожи, различных формах лейкемии, обладает противовоспалительным и противошоковым эффектом.

tass