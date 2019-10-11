Разработчик генетических тестов заплатит $42,6 млн штрафа за взятки врачам

Американская компания – разработчик генетических тестов UTC Laboratories Inc и три ее руководителя заплатят $42,6 млн за урегулирование судебных дел о подкупе врачей ради маршрутизации пациентов на ненужные им исследования. Кроме того, компанию лишат возможности участвовать в программах медицинского страхования на 25 лет. Американская компания – разработчик генетических тестов UTC Laboratories Inc и три ее руководителя заплатят $42,6 млн за урегулирование судебных дел о подкупе врачей ради маршрутизации пациентов на ненужные им исследования. Кроме того, компанию лишат возможности участвовать в программах медицинского страхования на 25 лет.

По данным Минюста США, соответствующее соглашение подписали учредители UTC Laboratories, чтобы прекратить судопроизводство по шести искам. Инициировали их частные лица, но от имени правительства. «Взяточничество в обмен на медицинские направления подрывает целостность нашей системы здравоохранения. Мы заинтересованы в том, чтобы деньги налогоплательщиков не были потрачены на ненужное медицинское тестирование», – заявил помощник генпрокурора гражданского отдела Министерства юстиции США Джоди Хант.

В правительстве США утверждают, что в течение пяти лет (с 2013 по 2017 год) руководство UTC Laboratories предлагало взятки врачам, чтобы повысить спрос на свои тесты. Те, кто соглашались на эту махинацию, получали от учредителей компании вознаграждение, включая процент от продаж этих тестов. По предварительным данным, UTC Laboratories принесла $2,1 млрд убытков по программам медицинского страхования.

Подобные схемы эксплуатируют и другие американские компании. Например, в конце 2018 года в подкупе медицинского персонала обвинили шесть бывших менеджеров фармпроизводителя Insys, включая бывшего председателя совета директоров компании Джона Капура. Формально деньги перечислялись за ведение обучающих курсов, на деле – за необоснованное назначение препарата Insys пациентам.

UTC Laboratories (также известная как Renaissance RX) основана в 2012 году американским анестезиологом Таруном Джоли. Компания специализируется на фармакогенетическом тестировании, которое определяет, как пациенты реагируют на лекарства. Эти данные призваны помочь врачам в персонализации терапии. В 2014 году компания привлекла инвестиции от американской инвестиционной фирмы TPG Growth.