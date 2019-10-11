Минздрав смягчит правила хранения обезболивающих для ФАП

Минздрав РФ намерен смягчить правила хранения наркотических и психотропных препаратов для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и обособленных подразделений медорганизаций в сельской местности, удаленной от крупных населенных пунктов. Для этого в Порядок хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров введут дополнительную, пятую по счету, категорию помещений.

В таких помещениях разрешат хранить лекарства в сейфах весом менее 1 тонны без обязательного встраивания в стену или анкерного крепления к несущим конструкциям здания. Охранять их сможет не только Росгвардия, но и сотрудники частных охранных предприятий.

Хранить здесь можно будет 15-дневный запас наркотических средств и психотропных веществ, внесенных во II список перечня (постановление Правительства РФ №681 от 30 июня 1998 года), и месячный запас психотропных веществ, внесенных в III список.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в текущей редакции Порядка хранения в зданиях ФАП установка запирающегося насыпного или прикрепляющегося к стене или полу сейфа с 3-м классом устойчивости ко взлому и весом менее 1 тонны с помощью анкерного крепления «не представляется возможной ввиду конструкционных особенностей». Кроме того, в 85% ФАП, расположенных в сельской местной, отсутствуют профильные охранные предприятия Росгвардии.

По данным Минздрава, из-за этих ограничений менее чем у 0,1% обособленных подразделений медицинских организаций (в 62 попавших под мониторинг регионах) есть лицензия на деятельность по обороту наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров.

В марте 2018 года Минздрав смягчил правила транспортировки наркотических и психотропных средств, чтобы избавить перевозчиков от необходимости получать разрешение на охранную деятельность. Такое требование предъявляла Росгвардия, однако основной перевозчик – ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь») – ему не соответствовал.