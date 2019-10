Гавана планирует расширять сотрудничество с регионами РФ в сфере фармацевтики Минздрав рассказал, как будет собирать информацию о нужных в регионах лекарствах » В РФ расширены показания к применению иммуноонкологического препарата Bristol-Myers Squibb Компания «Бристол-Майерс Сквибб» (Bristol-Myers Squibb) зарегистрировала в России новое показание для иммуноонкологического препарата Опдиво® (ниволумаб). Cогласно обновленной инструкции по применению, препарат показан в качестве монотерапии распространенного или рецидивирующего рака желудка или пищеводно-желудочного перехода после 2-х и более линий системной терапии1. Теперь ниволумаб может назначаться пациентам с 10-тью видами злокачественных новообразований по 14-ти показаниям. К факторам риска развития рака желудка относятся: употребление алкоголя, курение, ожирение, наличие Helicobacter Pylori, воспалительные заболевания ЖКТ2-5. Заболеваемость раком желудка в России составляет 95 случаев на 100 тыс. населения. В 2018 году было выявлено 21 279 новых случаев этого заболевания, причем у 62,8% пациентов уже на III-IV cтадии8. 5-летняя общая выживаемость пациентов с распространенными стадиями рака желудка не превышает 5%6-7. Согласно данным клинического исследования CheckMate-032, назначение ниволумаба у пациентов c распространенным или рецидивирующим раком желудка обеспечивает достижение следующих показателей общей выживаемости: 1-годичная общая выживаемость – 39,9%, 1,5-годичная общая выживаемость – 25%9-10. Заведующий отделом лекарственного лечения опухолей МНИОИ им. П.А. Герцена, ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., Александр Феденко: «Системная терапия рака желудка остается сложной и актуальной задачей. На сегодняшний день у нас есть варианты для лечения пациентов в первой и второй линии, а вот для пациентов с прогрессией после двух линий терапии эффективный подход к лечению отсутствует. Иммуноонкология уже является стандартом терапии для целого ряда злокачественных новообразований. Новое показание для применения ниволумаба изменит подходы к лечению и перспективы для пациентов с распространенным и рецидивирующим раком желудка». Иммуноонкологический препарат ниволумаб является человеческим моноклональным антителом, которое блокирует взаимодействие между рецептором программируемой смерти (PD-1) и его лигандами (PD-L1 и PD-L2). PD-1 рецептор является негативным регулятором активности Т-клеток. Связывание PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2, которые способны экспрессироваться клетками опухолей или иными клетками микроокружения опухолей, приводит к ингибированию пролиферации Т-клеток и секреции цитокинов. Ниволумаб потенцирует иммунный ответ посредством блокады связывания PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L21. 1. Инструкция по медицинскому применению препарата «Опдиво» ЛП-004026-190919.

