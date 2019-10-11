Бельгийской UCB достанется разработка – конкурент Солириса за $2,1 млрд

Бельгийская фармкомпания UCB анонсировала соглашение о покупке американской Ra Pharmaceuticals за $2,1 млрд. За счет сделки UCB планирует укрепить свои позиции на рынке препаратов от редких заболеваний. В портфеле Ra Pharmaceuticals – препарат Zilucoplan от аутоиммунного нервно-мышечного заболевания «миастения Гравис», которое встречается у 5–10 человек на 100 тысяч населения. Бельгийская фармкомпания UCB анонсировала соглашение о покупке американской Ra Pharmaceuticals за $2,1 млрд. За счет сделки UCB планирует укрепить свои позиции на рынке препаратов от редких заболеваний. В портфеле Ra Pharmaceuticals – препарат Zilucoplan от аутоиммунного нервно-мышечного заболевания «миастения Гравис», которое встречается у 5–10 человек на 100 тысяч населения.

Zilucoplan в конце года 2018 года прошел II фазу клинических испытаний. У UCB есть и свой препарат от миастении Гравис – Rozanolixizumab, находящийся на II фазе КИ. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, на продаже этих лекарств объединенная компания сможет зарабатывать более $1 млрд в год.

Основной конкурент в этой нише – американская Alexion Pharmaceuticals, которая производит Солирис (экулизумаб). Это один из самых дорогих орфанных препаратов, годовой курс которого обходится более чем в $500 тысяч.

UCB заплатит по $48 за каждую акцию Ra Pharmaceuticals. На фоне сообщений о предстоящей сделке стоимость ценных бумаг Ra Pharmaceuticals на бирже NASDAQ подскочила до $45,79 за штуку – это самая высокая цена с начала 2019 года. Накануне сделки, после закрытия торгов 9 октября 2019 года, стоимость одной акции Ra Pharmaceuticals составляла $22,7. Акции UCB на торгах в Брюсселе выросли менее чем на 1%.

Закрыть сделку планируется в первом квартале 2020 года.

Помимо миастении Гравис, Солирис применяется для двух других орфанных заболеваний – атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС) и пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ). В России по госпрограмме 12 ВЗН препарат закупается только для пациентов с аГУС. Российского патента у Аlexion на Солирис нет, в 2019 году компания «Генериум» выпустила биоаналог экулизумаба Элиразия и уже успела реализовать Минздраву (через дистрибьютора «Биотэк») 2,9 тысячи флаконов препарата на сумму 796,8 млн рублей.

Компания Ra Pharmaceuticals Inc основана в 2008 году в Массачусетсе и занимается разработкой биотехнологических препаратов для лечения орфанных заболеваний. В портфель Ra Pharmaceuticals входят шесть экспериментальных разработок, лонч которых запланирован на ближайшие пять лет.

UCB – биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Брюсселе. Основным направлением UCB являются исследования и разработка терапии неврологических (эпилепсия, болезнь Паркинсона) и аутоиммунных (болезнь Крона) расстройств, а также онкозаболеваний. Выручка компании в 2018 году составила в 4,6 млрд евро, чистая прибыль – 800 млн евро.