Уйба: на протонную терапию возьмем только самые сложные случаи

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, как отбираются первые пациенты на протонную терапию в Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде. Всего, по словам Уйбы, центр рассчитан на 1,2 тысячи случаев такого лечения, но в 2020 году загружать полностью объект не планируется. «Пока мы будем брать самые сложные случаи», – отметил он.

В открывшийся 20 сентября центр поступили на лечение первые восемь пациентов. Отбор, как выразился Уйба, проводился «очень аккуратно, потому что до конца года у нас всего 140 квот».

«Просто больше мы не сможем сделать пока, несмотря на то что потребность, конечно, высокая. Поэтому мы сейчас набираем пациентов аккуратно, с тем чтобы в эти 140 квот в этом году войти, но не создавать ажиотажа», – рассказал Владимир Уйба.

Лечение пациенты центра проходят по «протоколам клинической апробации», на которую в 2019 году выделено 470 млн рублей. Это такие случаи, как вторичные новообразования головы, опухоли печени, предстательной железы, меланома глаза. «Все четыре протокола прошли необходимые согласования этического комитета и экспертного совета при Министерстве здравоохранения РФ», – утверждает глава ФМБА.

Всего, по оценкам Уйбы, в России в протонной терапии нуждаются «десятки тысяч пациентов», а центр рассчитан на 1,2 тысячи случаев в год. «Понятно, что мы и в следующем году объективно не сможем полностью закрыть всю потребность и будем отбирать в первую очередь тех, у кого состояние жизнеугрожающее, и тех, у кого опухоль не ответила на предыдущие варианты лечения», – пояснил он.

В 2020 году на протонную терапию 2 тысяч случаев планируется выделить 5 млрд рублей.

Помимо Центра медицинской технологии, этот вид лечения с 2017 года практикует санкт-петербургский МИБС. В этот центр на лечение направляются пациенты из Москвы, Мурманской области и других регионов.