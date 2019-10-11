В отношении гинеколога Олега Баскакова возобновили уголовное дело за «сбыт» обезболивающих

Новолялинский районный суд Свердловской области возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении гинеколога Олега Баскакова, которого обвиняют в сбыте наркотических веществ. В конце августа 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Эксперты должны изучить историю болезни и амбулаторную карту пациентки, которой врач без назначения передал препараты рецептурного отпуска – трамадол (психотропный анальгетик) и сибазон (транквилизатор) для снятия болевого синдрома.

Гинеколог стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ), после того как медсестра, узнав о наличии таких препаратов у Баскакова, сообщила об этом в службу наркоконтроля.

Защита врача настаивает на том, что Баскаков имел право назначить пациенту трамадол и сибазон по медицинским показаниям, и наказывать его можно только за нарушение правил ведения медицинской документации. Однако согласно статьям, инкриминируемым медику, ему может грозить до восьми лет лишения свободы. По словам врача, следователь не интересовался деталями дела: «Я следователю говорю: ампулы остались после лечения мамы, умершей от онкологии. А он пишет: приобрел у неизвестных лиц с целью сбыта. Я говорю: у меня медицинская карта мамы есть, могу предоставить, приобщите к материалам дела. Он мне: не надо».

«Теперь я совершенно не знаю, чего мне ждать, сколько еще ходить под следствием», – посетовал Баскаков. Он является единственным гинекологом в Новой Ляле, поэтому продолжает работать, несмотря на заведенное уголовное дело.

В поддержку гинеколога высказывалась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова: «Это невероятно тревожащая и страшная тенденция, когда вместо борьбы с реальной наркоторговлей, когда надо действительно потрудиться, наши правоохранители охотятся за честно выполняющими свою работу врачами, за несчастными мамами больных детей, которым государство годами не сертифицирует применяющиеся за рубежом действенные препараты и они вынуждены самостоятельно искать способы спасти детей и заказывать препараты за рубежом, а потом отправляться под суд за ввоз несертифицированных препаратов».