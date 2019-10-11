Экспериментальная станция по биофармацевтике будет создана на базе сибирского синхротрона

Это поможет разрабатывать новые эффективные лекарства

Экспериментальная станция макромолекулярной кристаллографии, которая будет создана в рамках мегасайенс установки — синхротрона СКИФ (ЦКП «СКИФ»), строящегося под Новосибирском, станет первым и самым передовым в России инструментом для точного определения белковых комплексов. Использование синхротронного излучения при исследовании структуры белков позволит создавать новые эффективные лекарства, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ЦКП «СКИФ».

«Из зарегистрированных <…> за последние семь лет 210 новых лекарственных препаратов 94% были созданы на основе знаний о структуре рецепторов. Наступила новая эпоха — создаются препараты, которые связываются с определенными структурами. Определение структур биологических комплексов и молекул — это необходимая часть современной биофармацевтики, и для ее развития необходим ЦКП «СКИФ», — цитирует пресс-служба заместителя директора Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН), сотрудника проектного офиса ЦКП «СКИФ» Владимира Коваля.

Как пояснили в пресс-службе, синхротронное излучение поможет максимально точно определять структуру белков в работе экспериментальной станции. Такие станции уже есть в США, Франции, Германии, Японии, в то время как на территории РФ к настоящему моменту эффективно действующей станции макромолекулярной кристаллографии нет.

«Мы (ИХБФМ СО РАН — прим. — ТАСС) обладаем всеми необходимыми компетенциями по изучению различных аспектов структурной организации биополимеров, нуклеиновых кислот, белков и их комплексов. Мы рассчитываем, что при создании центра «СКИФ» сможем поднять эти исследования на новый уровень», — процитировали в пресс-службе директора ИХБФМ СО РАН Дмитрия Пышного.

Национальным проектом «Наука» предусмотрено создание к 2024 году установок класса «мегасайенс» (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте «Наука»), в числе которых ЦКП «СКИФ» в новосибирском Академгородке.

ЦКП «СКИФ» будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Создание источника СИ будет завершено в 2023 году, что позволит уже в 2024 году начать на нем проведение международных научных исследований. Ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.

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