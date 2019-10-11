Произведено 1,9 млн коммерческих упаковок лекарств с кодом маркировки

За 10 дней, прошедших со старта обязательной маркировки дорогостоящих лекарств, закупаемых за счет федерального бюджета по программе 7ВЗН, выпущено 5 промышленных партий с кодом Data Matrix. Отчет о нанесении кодов поступил в систему маркировки (ФГИС МДЛП).

Все субъекты обращения в рамках обеспечения лекарствами по госпрограмме ВЗН зарегистрированы в системе и приступают к внесению данных о прохождении маркированных упаковок, процесс прослеживаемости стартовал.

Кроме того, начался массовый выпуск коммерческих партий препаратов с маркировкой, не входящих в программу ВЗН.

Всего произведено 1,9 млн коммерческих упаковок, на которые нанесен код с сокращенной криптографической частью (44 символа).

Начиная со старта эксперимента по маркировке лекарств, выпущено порядка 40 млн маркированных упаковок. Этот показатель за последний месяц продемонстрировал стремительный рост. Еще в начале сентября, по данным системы, был выпущен 31 млн упаковок с кодом.

Количество участников и лекарственных препаратов, зарегистрированных в ФГИС МДЛП, также постоянно увеличивается, причем динамика за последний месяц возросла в несколько раз. Сейчас в системе маркировки зарегистрировано 28,5 тысяч компаний, еженедельно количество участников увеличивается на 500 и более компаний. В августе динамика по этому показателю была в 2 раза ниже. Еженедельный прирост последнего месяца по регистрируемым препаратам составляет 550-600 SKU, в августе регистрировалось порядка 100 новых препаратов в неделю.

В конце сентября государственная система маркировки и прослеживания прошла государственную приемку межведомственной комиссией и была введена в промышленную эксплуатацию. 1 октября успешно началась маркировка лекарств для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Следующий этап – старт обязательной маркировки всех лекарственных препаратов 1 января 2020 года.

gmpnews