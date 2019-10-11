Законопроект о возрождении производственных аптек может быть принят в осеннюю сессию

Законопроект, предложенный «Единой Россией» в Государственной Думе, о возрождении производственных аптек в регионах получил широкую поддержку общественных организаций, производителей, фармацевтов.

В «Единой России» рассчитывают на принятие документа в осеннюю сессию. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель подгруппы по совершенствованию процедуры госрегистрации лекарственных препаратов Александр Петров.

Депутаты намерены возродить значение производственной аптеки.

«Мы решаем большой объем проблем для удобства родителей и врачей при использовании нестандартных концентраций действующего вещества и других способов введения лекарственного препарата. Инициативу уже поддержали Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС), Союз предприятий зообизнеса, фармацевты, которые подтвердили, что такая практика значительно упростит лечение. Также нас поддержал Минздрава», — сказал Петров.

Он добавил, что аналогичные меры предлагается установить и для ветеринарных аптек. При этом, отметил депутат, таких аптек не должно быть много, поскольку современная логистика позволяет очень быстро решать вопросы доставки лекарств по заявке аптеки.

gmpnews