Более половины лекарств на белорусском рынке отечественного производства

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник отметил, что поставленная Главой государства задача обеспечить лекарственную безопасность страны фактически дала старт развитию нашей фармацевтической промышленности:

— Изначально ставились амбициозные цели — чтобы половина препаратов, которые обращаются на рынке, была отечественного производства. Многие скептики считали, что это невыполнимая задача, но наша фармпромышленность с честью с этой задачей справилась. На сегодняшний момент у нас уже более 50% препаратов отечественного производства. А это более 400 млн долларов. Я называю только сухие цифры, а если брать это в судьбах людей, то благодаря развитию фармпромышленности по многим дорогостоящим позициям цены упали многократно. Это позволило нам внедрить государственную программу лечения гепатита С, расширить доступ к лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией, беспрецедентно увеличило уровень снабжения пациентов онкологического профиля. При этом мы говорим не только о базовой химиотерапии, появились новые таргетные препараты белорусского производства. Это открывает нашим пациентам доступ к самым современным схемам лечения.

Поэтому сегодня фармацевтическая промышленность — это динамически развивающаяся отрасль народного хозяйства. Нужно отметить, что промышленность слышит нужды практического здравоохранения. Мы разрабатываем перспективные планы освоения тех препаратов, которые наиболее востребованы.

По-прежнему большое внимание будет уделяться онкологии, линейке таргетной терапии, лечению меланомы, рака почки. Также проводятся клинические испытания иммунотерапии — это новое направление.

Фармакологическая промышленность полностью готова к вспышке сезонных заболеваний. У нас есть полный набор комбинированных препаратов для лечения симптомов вирусной инфекции. Есть противовирусные иммуномоделирующие, противогриппозные препараты.

Владимир Караник также добавил, что в фармацевтической промышленности Беларуси работает более 11 тысяч сотрудников.

sb.by