Глава ФМБА: инновационная вакцина от пищевой аллергии и на пыльцу находится в стадии доклинических испытаний

Особенность этой вакцины заключается в том, что она будет персонализированной

Инновационная вакцина для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии, разработанная в рамках совместного российско-австрийского проекта, вышла в стадию доклинических испытаний. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба сообщил накануне 15-летнего юбилея организации порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство России ТАСС.

«Есть уникальная разработка — совместный проект российских и австрийских ученых, который проводится на базе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России в рамках мегагранта под руководством ведущего ученого Венского медицинского университета профессора Рудольфа Валенты, посвященный разработке инновационных диагностических тест-систем аллергии к пыльце березы и принципиально новой рекомбинантной вакцины для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. <…> В настоящий момент начинаются доклинические испытания этой инновационной вакцины», — сказал глава ФМБА.

По его словам, особенность этой вакцины заключается в том, что она будет персонализированной. «Созданные вакцины индуцируют продукцию аллерген-специфических антител и, вследствие этого, немедленно блокируют аллергическое воспаление. Они основаны уже на персональных возможностях или ответах конкретного человека. По сути, это будет персональное лекарственное средство, прошедшее все необходимые регистрации и сертификации», — пояснил он.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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