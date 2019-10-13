СП: расходы по нацпроекту «Здравоохранение» исполнены на 60%

За первые восемь месяцев реализации нацпроекта «Здравоохранение» исполнителям удалось израсходовать 60% от запланированного финансирования. Медленнее прочих (на уровне 15,6%) осваиваются средства, выделенные на оснащение оборудованием региональных сердечно-сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Такие данные по состоянию на 1 сентября 2019 года Счетная палата (СП) РФ предоставила Vademecum. За первые восемь месяцев реализации нацпроекта «Здравоохранение» исполнителям удалось израсходовать 60% от запланированного финансирования. Медленнее прочих (на уровне 15,6%) осваиваются средства, выделенные на оснащение оборудованием региональных сердечно-сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Такие данные по состоянию на 1 сентября 2019 года Счетная палата (СП) РФ предоставила Vademecum.

Всего за этот период регионам на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, экспорт медуслуг и создание единого цифрового контура было выделено 146,5 млрд рублей. Из них потрачено 87,9 млрд рублей.

По данным СП, в январе – августе 2019 года исполнение расходов по проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» оказалось на уровне 18,1%, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» – 12,9%, «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – 11,3%.

Всего в 2019 году на реализацию нацпроекта планировалось потратить 198,7 млрд рублей. Значительная часть этих средств – 70 млрд рублей – направлена на обеспечение онкобольных препаратами для химиотерапии. По данным Аналитического центра Vademecum, общий объем произведенных в январе – июне 2019 года закупок препаратов для химиотерапии (87 МНН, без учета онкогематологических препаратов) превысил суммарные целевые расходы медорганизаций за весь 2018 год.

Фото: novostimira.net

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