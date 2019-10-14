Завершено формирование фармхолдинга Alium

АФК «Система», Банк ВТБ и консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) и ближневосточных фондов завершили формирование фармхолдинга Alium, созданного в результате объединения предприятий «Оболенское» и «Биннофарм». АФК «Система» увеличила свою долю до 26,3%, у ВТБ осталось 38,5%.

Объединение проводилось на базе «Оболенского», выкупленного консорциумом «Системы», ВТБ и менеджмента «Оболенского». Инвесторы в конце 2018 года приобрели 95,14% предприятия у структуры Газпромбанка и группы UFG Equity. «Система» купила тогда 13% за 1,83 млрд рублей с условием выкупа доли ВТБ в течение трех лет. Общий объем инвестиций в проект составил 15,5 млрд рублей.

В июле 2019 года РФПИ, РКИФ и ближневосточные фонды приобрели еще 28% акций «Оболенского». У ВТБ должно было остаться 46% «Оболенского», у «Системы» – прежние 13%.

В ходе объединения с «Биннофармом» соотношение долей владельцев «Оболенского» изменилось.

АФК довела свою долю в «Биннофарме» с 74% до 88,7%, выкупив 14,7% у миноритарных акционеров компании. Затем «Система» расплатилась своими акциями «Биннофарма» за бумаги «Оболенского», размещенные в ходе допэмиссии.

В результате АФК довела свою долю в «Оболенском» до 26,3%. Доля ВТБ после допэмиссии составила 38,5%, консорциума РФПИ, РКИФ и ближневосточных фондов – 23%.

В портфеле Alium 200 препаратов в области пульмонологии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии, инфекционных и простудных заболеваний, флебологии, болеутоляющих препаратов. У объединенной компании – четыре производственных комплекса в Москве и Московской области площадью более 70 тысяч кв. м.