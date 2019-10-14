АФК «Система» становится крупнейшим игроком российского фармрынка

В августе 2019 года АФК «Система» объявила о завершении сделки по вхождению в капитал ОАО «Синтез» и ЗАО «Биоком». С учетом уже приобретенных ранее активов компаний АО ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм», компания становится существенным игроком на фармацевтическом рынке. Вместе с тем, данные площадки имеют разные мощности, компетенции и продуктовые портфели. О том, как будет выстраиваться система управления объединенными активами в фармацевтической отрасли и какие приоритетные направления в их развитии видит АФК «Система», в эксклюзивном интервью для GMP News рассказала Яна Ронис, старший инвестиционный директор АФК «Система».

В настоящее время в АО ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм» завершены интеграционные процессы, знаковым этапом которых стало объединение группы компаний под единым брендом Alium. В дальнейшем рассматривается возможность объединения «Синтеза» с Alium, что позволит сформировать крупного российского игрока фармацевтического рынка. Однако, их объединение – вопрос не сегодняшнего дня.

АФК «Система» планирует увеличить масштабы деятельности «Синтеза» и Alium за счёт развития текущих портфелей препаратов компаний и выпуска на рынок новых эффективных и конкурентных продуктов. Мы рассматриваем различия портфелей, производственных мощностей и компетенций компаний как преимущество при объединении, планируем развивать экспортное направление, тендерные продажи, повышать эффективность закупок и производства, продолжать наращивать успешный опыт в коммерческом сегменте.

Большинство препаратов, находящихся в портфеле приобретенных компаний реализуются в коммерческом сегменте рынка. Вместе с тем, согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, увеличение коммерческого рынка лекарств за первые восемь месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило не более 1,4%. Замедление темпов роста рынка в условиях снижения реальных доходов населения, безусловно, потребует пересмотра стратегий развития фармкомпаний. В каких направлениях вы видите наибольшие перспективы для развития фармацевтического бизнеса? Расцениваете ли вы участие в Национальных проектах как новые возможности для Ваших компаний (речь идет прежде всего о Национальном проекте «Здравоохранение»)?

Действительно, коммерческий сегмент рынка в 2019 г. показывает снижение темпов роста по сравнению с прошлыми периодами, при этом рынок крайне неоднороден и некоторые российские фармацевтические компании росли с очень высокими темпами. Фармацевтические активы, которые АФК «Система» приобрела в 2018 и 2019 году, являются тому подтверждением. Российские производители сегодня выигрывают конкурентную борьбу у так называемой «большой» транснациональной фармы и этот тренд, по нашему мнению, продолжится.

Мы не ограничиваем развитие фармактивов только коммерческим сегментом, и видим перспективы в дальнейшей реализации национальной стратегии импортозамещения в тендерном сегменте. Alium и «Синтез» активно в ней участвуют, обеспечивая отечественный госпитальный рынок высококачественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами. В Национальном проекте Здравоохранение мы уже участвуем, поставляя вакцину Регевак. Сегодня в портфеле разработок наших фармацевтических компаний также находятся препараты, которые будут замещать иностранных оригинаторов. Кроме того, большие надежды мы связываем с экспортом наших лекарственных препаратов в рамках разрабатываемой сейчас стратегии «Фарма 2030».

Фармацевтическая отрасль, как известно, одна из самых зарегулированных в РФ. Видите ли вы для себя риски изменения регуляторной политики (например, методики ценообразования, введение обязательной маркировки, требований к лицензированию) и оценивали ли вы их влияние на реализацию ваших проектов? На какие проблемы отрасли вы обратили бы внимание регуляторов в первую очередь. Что, на Ваш взгляд тормозит развитие отрасли в целом и вашего проекта в частности?

Мы полагаем, что в целом, происходящие регуляторные изменения позитивны для отрасли. К примеру, сегодня мы видим тренд на гармонизацию регуляторных требований стран Евразийского экономического союза и приведение их в соответствие с мировым опытом. Это означает, что российская фармацевтическая отрасль становится более прозрачной, происходит своего рода интеграция в мировую фармацевтическую отрасль, и это правильный путь. Мы также поддерживаем проект по маркировке, в долгосрочном плане это приведет к повышению эффективности всей товаропроводящей цепочки.

Если говорить об острых темах фармацевтического рынка, то одной из них является ценообразование на препараты из перечня ЖНВЛП. Ряд препаратов нерентабелен в производстве, на рынке возникает дефектура, из-за искусственного ограничения цен.

Существуют и другие проблемы, например, с предоставлением преференций в госзакупках компаниям, производящим лекарственные препараты из собственных фармацевтических субстанций. Механизм нуждается в доработке и синхронизации ряда регламентирующих документов (сегодня ценовые преференции при участии в тендере товаров с местом происхождения исключительно из государств-членов ЕАЭС не предоставляются). Решить проблему можно на законодательном уровне, четко прописав права российских производителей.

В России практически отсутствует индустрия по производству фармацевтических субстанций, подавляющая часть субстанций импортируется. Фармацевтические компании АФК «Система» — одни из немногих в России, у кого производство субстанций есть и это направление бизнеса мы будем активно развивать. Но для этого требуется серьезная господдержка, так как подобные проекты являются длительными и капиталоемкими, при этом риски, связанные с локализацией производства отечественных химических и биологических субстанций высоки.

Многие эксперты рынка полагают, что выпуск только дженериковых препаратов не может обеспечить компании необходимый рост и разработка собственных лекарственных средств должна стать основным вектором развития на ближайшие годы. ОАО «Синтез», например, выводил на рынок 10-15 новых препаратов ежегодно. Оправдана ли данная стратегия в существующих экономических условиях и позволяет ли это сохранять необходимый уровень прибыли с учетом значительных затрат на разработку?

Наши фармацевтические компании фокусируются в основном на дженериковых препаратах, и активно занимаются разработкой новых дженериков, иногда с признаками оригинальности или имеющих преимущества перед предыдущими препаратами. В составе активов есть собственными R&D центры. В настоящее время на разных стадиях разработки у Alium находится более 50 препаратов, у «Синтеза» в разработке находится около 30 лекарственных средств, они появятся на рынке в течение 3 лет. Мы считаем, что стратегия себя оправдывает, так как является оптимальной с точки зрения риск-доходность. Инвестиции в разработку оригинальных препаратов пока не являются приоритетом, так как требуют долгосрочных существенных по размеру вложений, длительных периодов клинических исследований и сопровождаются высоким риском. В настоящее время прорабатываем разработку дженериковых препаратов в новых терапевтических направлениях.

Разработка новой стратегии развития фармацевтической отрасли России «Фарма 2030» находится в активной фазе. Одним из приоритетных направлений этой стратегии станет наращивание экспорта лекарственных средств, произведенных в Российской Федерации. Как вы оцениваете перспективы увеличения экспорта фармацевтическими компаниями, входящими в портфель АФК «Система»? Есть ли, на ваш взгляд, сегодня в портфеле этих компаний такие препараты или разработки, которые будут востребованы на зарубежных рынках?

Экспорт – одно из приоритетных направлений развития наших фармацевтических активов. К примеру, в структуре выручки ОАО «Синтез» он занимает около 15%. Уже сегодня «Синтез» экспортирует свою продукцию в 15 стран, среди которых страны СНГ, а также Монголия, Вьетнам, Южная Корея и другие. В Киргизии, например, «Синтез» является единственным российским производителем, входящим в топ-5 лидеров рынка. «Синтез» имеет суммарно около 600 регистрационных удостоверений на зарубежных рынках, в основном на госпитальные препараты, и работает над получением новых регистрационных удостоверений на розничные продукты. Также рассматриваются возможности выхода в другие регионы. Alium в ближайшем будущем также начнет развивать экспортное направление в странах СНГ.

Одна из компаний вашего портфеля, АО «Синтез», активно занимается производством медицинских изделий и ветеринарных препаратов, в том числе осуществляет экспорт медицинских изделий в страны ближнего зарубежья. Останется ли данное направление приоритетным для компании и какие перспективы в развитии этих специфических рынков вы видите на ближайшие 3-5 лет?

ОАО «Синтез» является крупнейшим производителем медицинских изделий на российском рынке, производит антибактериальные препараты для животных. Суммарно у компании есть около 50 регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения и ветеринарные препараты в разных странах. На сегодняшний день основные экспортные поставки изделий медицинского назначения осуществляются в Узбекистан, Грузию, Казахстан, Беларусь. Ключевые продукты: контейнеры для крови, катетеры, устройства для переливания крови, комплекты для плазмафереза. Мы видим перспективы этого направления и планируем его развивать. В части ветеринарных препаратов компании предстоит расширить линейку выпускаемой продукции и по аналогии с лекарственными средствами наращивать импортозамещение на рынке Российской Федерации.

gmpnews