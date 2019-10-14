Суд аннулировал акции «Ангиолайна» стоимостью 142,5 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск акционеров производителя медизделий для интервенционной кардиохирургии «Ангиолайн» Натальи Лебедевой и Healthcare Solutions Holding S.А., признав недействительной допэмиссию на 1,9 млн акций общей стоимостью 142,5 млн рублей, произведенную основателями компании Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым в декабре 2017 года.

Арбитраж принял во внимание результаты проверки Департамента корпоративных отношений Центрального банка (ЦБ) РФ о регистрации Сибирским главным управлением ЦБ нового выпуска акций (есть в распоряжении Vademecum). Как установил регулятор, у Главного управления не было возможности установить факт нарушения законодательства в ходе допэмиссии, поэтому новый выпуск акций был зарегистрирован.

Однако в ЦБ сочли, что в ходе эмиссии были нарушены права владельцев акций в лице Healthcare Soiutions Holding S.А., отметив, что вопрос действительности допэмиссии должен быть решен «в судебном порядке с учетом всех обстоятельств дела».

«Тот факт, что иностранному акционеру удалось отстоять права в суде Новосибирской области, говорит о том, что в регионе работает судебная система, – подчеркнула в разговоре с Vademecum исполнительный директор Healthcare Solutions Holding Наталья Лебедева. – Это необходимый элемент инвестиционной среды. Безусловно, значимы и результаты двухмесячной проверки ЦБ по жалобе инвесторов. Только соблюдение прав инвесторов и высокие принципы корпоративного управления позволят привлечь деньги в мединдустрию».

По мнению представителей истца, аннулирование допэмиссии повлечет признание недействительными сделок с акциями нового выпуска и станет основанием для отмены решения о выводе основного актива компании – ООО «Ангиолайн» – за периметр акционерного общества и ликвидации самого АО.

В самом «Ангиолайне» не считают судебный вердикт значимым событием. «Ничего не изменилось. Решение суда не вступит в силу, пока не пройдет установленный срок [для обжалования] или не будет решения апелляционной инстанции», – заверил Vademecum генеральный директор «Ангиолайна» Андрей Кудряшов.

Корпоративный конфликт в компании разразился в конце 2017 года. Тогда бывший член совета директоров «Ангиолайна» Наталья Лебедева продала свой пакет акций (более чем 20%) новому владельцу – ГК «Абсолют» миллиардера Александра Светакова. Пока сделка оформлялась, основатели «Ангиолайна» Андрей Кудряшов и Алексей Французов провели допэмиссию акций, выпустив дополнительно 1,9 млн ценных бумаг.

В начале 2018 года представители ГК «Абсолют» и Лебедева подали ряд исков в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием наложить арест на выпущенные акции, а также допустить нового владельца к управлению компанией. В результате «Абсолюту» удалось получить часть финансовых документов, а затем, в ноябре 2018 года, наложить арест на 1,9 млн акций АО «Ангиолайн» общей стоимостью 142,5 млн рублей.

Основатели «Ангиолайна» обжаловали арест акций, а затем переоформили основной актив акционерного общества – производителя медизделий ООО «Ангиолайн» – сначала на подконтрольную им компанию ООО «Латрек», а затем – на ООО «Эврон», принадлежащее Андрею Кудряшову (75%) и совладельцу биофармацевтической ГК SFM Андрею Артамонову (25%). После чего основатели производителя МИ инициировали процедуру ликвидации акционерного общества.

В марте 2019 года ГК «Абсолют» заявила о намерении выйти из проекта «Ангиолайн» в связи «с повышенными рисками». Параллельно ЦБ РФ оштрафовал компанию за отказ предоставлять информацию акционерам на 500 тысяч рублей.

В настоящее время Арбитражным судом Новосибирской области продолжают рассматриваться дела об оспаривании решения совета директоров АО «Ангиолайн» о выводе активов и ликвидации юрлица. В начале ноября Верховный суд РФ рассмотрит кассацию по жалобе Healthcare Solutions Holding как владельцев привилегированных акций.

Фото: newsib.ru

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