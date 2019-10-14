Объявлен первый офсетный контракт на МИ на 8,6 млрд рублей

Мэрия Москвы объявила офсетный контракт на поставку медицинских изделий для льготных категорий жителей Москвы – стомированных пациентов. Начальная максимальная стоимость десятилетнего контракта составляет 8,585 млрд рублей при минимальных инвестициях в производство 1 млрд рублей.

Как следует из условий офсета, победитель конкурса должен вложить не менее 1 млрд рублей в модернизацию или создание производства медизделий для стомированных пациентов на территории столичного региона – стом, переносных и прикроватных моче- и калоприемников, а также расходных и комплектующих к ним.

На реализацию проекта инвестору отводится 3 года. За это время поставщик должен провести модернизацию или строительство производства, монтаж и валидацию оборудования, а также зарегистрировать или обновить документы на МИ в Росздравнадзоре. Мощность производства должна составить не менее 3,9 млн единиц МИ в год.

Взамен мэрия закупит у поставщика за 10 лет 29,8 млн медизделий на общую сумму до 8,6 млрд рублей – точная цена контракта будет определена после рассмотрения всех заявок. Они принимаются до 11 декабря 2019 года, первые части комиссия рассмотрит 12 декабря, а победителя контракта определит 19 декабря.

Ранее московские власти обещали предоставить инвестору льготы – землю или готовые производственные помещения под размещение производства и меры поддержки, предусматривающие общее снижение налоговой нагрузки».

Предыдущие два офсетных контракта, предполагающие долговременные инвестиции компании в обмен на госзаказ, были подписаны на производство лекарственных препаратов. Первый – на 14 млрд рублей – был заключен между городом и компанией «Биокад» в 2017 году. Он предполагает поставку 22 МНН, в основном онкопрепаратов и иммуномодуляторов, в обмен на инвестиции не менее чем 3 млрд рублей в строительство завода. Фармкомпания пообещала организовать производство в Зеленограде до 2020 года.

Второй офсетный контракт структура группы «Р-Фарм» Алексея Репика «Р-Опра» и власти Москвы заключили в сентябре 2018 года. «Р-Опра» обязалась вложить 5,87 млрд рублей в организацию производства 56 препаратов по 31 МНН. Правительство Москвы со своей стороны гарантировало закупку выпускаемых компанией «Р-Опра» лекарств в течение семи лет. Компания стала единственным участником объявленного ранее конкурса. При начальной цене 22,5 млрд рублей «Р-Опра» предложила выполнить его за 18,4 млрд рублей.