Всероссийский союз пациентов просит разрешить дистанционную торговлю рецептурными препаратами

Всероссийский союз пациентов (ВСП) 9 октября направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой предусмотреть в будущем законе о дистанционной торговле лекарствами возможность продажи рецептурных препаратов. Пока эта опция предполагается только для безрецептурных препаратов, БАДов и медтоваров.

«Законопроект в текущей редакции осложняет или ограничивает право на доступ к дистанционной торговле необходимыми лекарствами для сотен тысяч людей, которые проходят терапию рецептурными рецептурными лекарствами», – говорится в письме.

Возможность покупать такие препараты дистанционно нужна пациентам, которые по состоянию здоровья ограничены в передвижении, но вынуждены делать покупки самостоятельно, а также пациентам с хроническими заболеваниями, указывают авторы письма сопредседатели ВСП Ян Власов и Юрий Жулев. Они предлагают установить «жесткие лицензионные требования» к организациям, которым будет разрешена продажа лекарств дистанционным способом, а также установить над ними контроль со стороны Правительства РФ и Минздрава.

Законопроект о дистанционной торговле препаратами принят в первом чтении в декабре 2017 года. Работа над ним возобновилась после того, как на форуме «Деловой России» ускорить его принятие попросил президент России Владимир Путин. Ко второму чтению законопроекта представлено уже несколько пакетов поправок. Комитет Госдумы по охране здоровья предложил разрешить доставку заказов только специалистам с фармацевтическим и медицинским образованием.

Версия зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского предполагает, что через интернет смогут продаваться не только безрецептурные лекарства, но и БАДы и «сопутствующие медицинские товары» – например, бинты и полоски для измерения уровня сахара.

Последней редакции документа пока нет. Премьер-министр Дмитрий Медведев в августе 2019 года поручил Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС подготовить свою версию к ноябрю.

Фото: pharmblog.ru



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