68% препаратов перечня ЖНВЛП — полностью российского производства, 12% — упаковка

В рамках совещания с вице-премьерами, 14 октября 2019 г., Дмитрий Медведев сообщил, что перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) увеличен на 23 позиции.

«Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение», — сказал председатель правительства РФ.

Кроме того, добавил Д. Медведев, расширяется список лекарств, которые могут получать льготники. В перечень дорогостоящих препаратов (высокозатратные нозологии — ВЗН) тоже добавляется ряд лекарственных средств.

Данное решение прокомментировала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

«<…> изменение перечня лекарственных препаратов, которые входят в группу жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Это главный наш перечень, по которому организуется лекарственное обеспечение всех категорий граждан. Напомню, что на перечень жизненно важных лекарств государством регулируются цены. Предполагается, что этот перечень, как и другие три перечня, которые мы тоже меняем (они меняются не ежегодно, а раз в три года), вступит в силу с 1 января 2020 года.»

О каких перечнях идёт речь?

Кроме перечня жизненно важных лекарств, это перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан – по принятому названию, это льготные категории граждан, которые выбирают либо лекарственное обеспечение, либо денежные выплаты. Этот перечень увеличивается на 23 дополнительные позиции, а также сняты ограничения на выписывание одного препарата по решению врачебной комиссии.

Кроме того, перечень дорогостоящих лекарственных препаратов, в который добавляется 12 позиций, 9 из которых были в перечне жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов в 2019 году.

Наконец, минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимый для оказания медицинской помощи, тоже обновляется, но там не происходит каких-то серьёзных изменений. Это текущие изменения за прошедшие три года.

Что касается перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, то с 1 января 2020 года это 758 позиций. 516 позиций полностью соответствуют критерию отечественного производства: 68% – линейка полностью на территории Российской Федерации, 92 позиции (12%), по данным Минпромторга, это упаковка. Остальные – импортные лекарственные препараты.

Перечень увеличивается на 23 позиции, всего их 24, но один исключается как не применяемый на территории Российской Федерации.

Эти 24 препарата включают: 8 противоопухолевых препаратов, 4 препарата от бронхиальной астмы, 3 препарата – антибиотики и противогрибковые средства, по два препарата – для лечения гепатита С и ревматоидного артрита, по одному препарату – инсулинозависимый сахарный диабет, избыток гормона роста, псориаз, шизофрения, и один препарат для диагностики – магнитно-резонансной томографии.

По словам Татьяны Голиковой, эта тема очень внимательно прорабатывалась. И самый большой удельный вес в увеличении – 8 противоопухолевых препаратов, которые в том числе связаны с реализацией в рамках национального проекта «Здравоохранение» направления, связанного с организацией онкологической помощи населению.

Напомню, что в 2019 году для целей увеличения химиотерапевтического лечения из федерального бюджета в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования было направлено 70 млрд рублей. Это позволило уже сейчас (есть отчётные данные) увеличить количество курсов химиотерапии с 2,5 до 5,5. Понятно, что сейчас ещё итоги подводить рано. Думаю, ощутимые результаты влияния этой терапии мы увидим через два года. Но первые результаты оценим по итогам 2019 года.

Отмечается, что в 2020 году на направление, которое касается онкологии, в рамках национального проекта будет выделено дополнительно 50 млрд рублей, то есть всего 120 млрд рублей. А в целом на цели лекарственного обеспечения в бюджете 2020 года Правительством предусмотрено 177 млрд рублей.

Это серьёзные деньги, которые как раз связаны с обеспечением перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, что относится к компетенции федерального Правительства. Плюс порядка 60 млрд рублей – это средства, которые направляются на 12 высокозатратных нозологий, и порядка 51 с небольшим млрд рублей – это лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, где средства мы передаём в бюджеты субъектов Российской Федерации. Последняя цифра может уточняться, поскольку по состоянию на 1 октября граждане выражают волеизъявление относительно того, что они выбирают: натуральные лекарства или денежную выплату. Соответственно, если цифра поменяется, то мы в рамках поправок в бюджет ко второму чтению внесём эти изменения.

gmpnews