Deloitte: участники фармрынка поддерживают обязательную маркировку лекарств, но не одобряют методику расчета и регистрации цен 68% препаратов перечня ЖНВЛП — полностью российского производства, 12% — упаковка » Рынок госзаказа сервиса медоборудования превысил 23 млрд рублей По данным Аналитического центра Vademecum, в 2018 году российские медучреждения потратили на ремонт и техническое обслуживание медоборудования более 23 млрд рублей. Об этом сообщается в специальном исследовании, посвященном рынку сервиса МИ. Крупнейшими поставщиками стали контрагент московского Депздрава АО «Эзра», представительство международной компании Image Processing Systems «ИПС» и федеральный дистрибьютор медтехники ГК «Дельрус». В пятерку вошел еще один партнер ДЗМ – компания «Астра‑77» и Siemens Healthineers. Помимо немецкого концерна, в ТОП50 поставщиков по объему поставок попали мейджоры глобального рынка «тяжелой» медтехники – GE Healthcare, Philips и Varian.

Фото: dealmed.ru vademec

