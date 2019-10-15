Deloitte: участники фармрынка поддерживают обязательную маркировку лекарств, но не одобряют методику расчета и регистрации цен

Введение новой методики расчета предельных отпускных цен на препараты перечня ЖНВЛП и новых правил их перерегистрации представляет наибольшую угрозу для участников отечественного фармрынка, заявили опрошенные аналитиками Deloitte представители 66 производственных и дистрибьюторских компаний, оперирующих в России. Число респондентов, выразившихся так категорично, выросло за год на 10% – до 37% и на 18% – до 41% соответственно.

В то же время участники опроса позитивно оценивают введение обязательной маркировки лекарственных препаратов (такую точку зрения поддержали 58% респондентов, что на 28% больше, чем при прошлогоднем опросе), усиление контроля за соблюдением требований комплаенса (50%, на 27%), ценовые преференции при осуществлении государственных закупок для производителей препаратов, произведенных в ЕАЭС (53%, на 26%), а также изменение процедуры сертификации лекарственных препаратов (44%, на 23%).

Неоднозначно воспринимают опрошенные Deloitte участники фармрынка ограничение доступа к государственным закупкам товаров, произведенных за пределами ЕАЭС: 38% респондентов считают, что такая мера негативно отразится на деятельности их предприятий, столько же, наоборот, отмечают положительное влияние протекционистского регламента на отрасль.

Утвержденные правительством новые правила регистрации и перерегистрации цен на препараты из перечня ЖНВЛП вступили в силу в октябре 2018 года. Новый порядок предполагает, что регистрируемая цена на дженерик не может быть выше зарегистрированной цены на оригинальный препарат, а предельная отпускная цена может перерегистрироваться в сторону увеличения не чаще раза в год.

В июне 2019 года вступили в силу также поправки в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», утверждающие случаи обязательной перерегистрации цен на препараты из перечня ЖНВЛП. Одно из ключевых нововведений – требование снижать цену на лекарства из перечня при уменьшении их стоимости в зарубежных странах, где тоже зарегистрирован этот препарат иностранного производителя. Кроме того, производители должны за 2019-2020 год перерегистрировать цену на свои препараты из ЖНВЛП, если она была зарегистрирована не по новой методике.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 октября 2019 года подписал правительственное распоряжение о включении в перечень ЖНВЛП еще 23 МНН. Треть вошедших в обновленный список – противоопухолевые средства.

vademec