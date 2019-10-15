Фонд «Здоровье»: онкопрепараты перечня ЖНВЛП в региональные льготные списки включили лишь 17 субъектов РФ

Эксперты фонда «Здоровье» проанализировали погружение онкопрепаратов федерального списка ЖНВЛП в региональную «льготу»: по их оценкам, все значащиеся в перечне 103 противоопухолевых средства пациенты могут получить бесплатно или за половину стоимости только в 17 регионах. При этом смертность от онкозаболеваний в России за январь – август 2019 года, как посчитали аналитики фонда, возросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты фонда «Здоровье» проанализировали погружение онкопрепаратов федерального списка ЖНВЛП в региональную «льготу»: по их оценкам, все значащиеся в перечне 103 противоопухолевых средства пациенты могут получить бесплатно или за половину стоимости только в 17 регионах. При этом смертность от онкозаболеваний в России за январь – август 2019 года, как посчитали аналитики фонда, возросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Хотелось бы отметить, что большинство регионов с существенным ростом смертности от онкологических заболеваний не включили в свои льготные списки все 103 препарата из федерального перечня. Наиболее удручающая картина сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе, который не включил в свои льготные перечни ни одного противоопухолевого препарата», – прокомментировал результаты исследования директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Менее трети онкопрепаратов из федерального перечня ЖНВЛП включили в собственные льготные перечни Челябинская, Нижегородская, Самарская область, Костромская, Архангельская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Карелия.

Самый заметный рост смертности продемонстрировали Республика Алтай (на 27,7%), Саратовская область (17,0%), Алтайский край (15,3%), Амурская область (13,7%), Карачаево-Черкесская Республика (12,9%), Hижегородская область (12,7%), Хабаровский край (11,5%), Кабардино-Балкарская Республика (8,6%) и Республика Мордовия (8,1%).

В Псковской, Орловской, Курганской, Владимирской, Челябинской, Сахалинской, Тульской и Тверской областях, Севастополе и Санкт-Петербурге был отмечен самый большой рост смертности в абсолютном выражении (от 251 до 265 летальных случаев на 100 тысяч человек).

В июле 2018 года при утверждении бюджета нацпроекта «Здравоохранение» были обновлены клинические рекомендации по онкологическому профилю, а для преодоление лекарственного дефицита национальной онкослужбы на 2019 год были выделены 150 млрд рублей.

Фото: osnova.news

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