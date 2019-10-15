Перечень ЖНВЛП пополнился 23 препаратами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14 октября подписал распоряжение о включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) еще 23 МНН. Треть вошедших в обновленный список лекарств используется для лечения различных видов рака.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, восемь включенных противоопухолевых препаратов составили «самый большой удельный вес» в расширении перечня. Речь идет о рамуцирумабе, алектинибе, осимертинибе, барицитинибе, бозутинибе, венетоклаксе, абиратероне, элотузумабе.

Еще четыре препарата – реслизумаб, бенрализумаб, меполизумаб, дупилумаб – применяются для терапии бронхиальной астмы. В перечень вошли также два антибиотика (цефтозолан+тазобактам и цефтазидим+авибактам) и два препарата против гепатита С, применяющиеся в безинтерфероновых режимах (глекапревир+пибрентасвир и гразопревир+элбасвир).

Кроме того, в ЖНВЛП включены сарилумаб для лечения ревматоидного артрита, синагис для профилактики вирусной синцитиальной респираторной инфекции, комбинация инсулин гларгин+ликсисенатид для терапии сахарного диабета второго типа, пегвисомант, использующийся при акромегалии, атипичный нейролептик карипразин, препарат для МРТ-диагностики гадотеридол и противогрибковый препарат позаконазол. Из перечня была исключена одна позиция – противовоспалительный препарат лорнокискам.

Единственным отечественным препаратом среди вновь включенных стал препарат для лечения псориаза нетакимаб от «Биокада».

В обновленный перечень лекарственных средств, закупаемых по госпрограмме «12 высокозатратных нозологий», вошли даратумумаб для лечения миеломы, иммуносупрессивный препарат эверолимус и алемтузумаб, используемый для терапии аутоиммунных заболеваний, в том числе первично-прогрессирующего рассеянного склероза.

Еще девять препаратов пополнили перечень ОНЛС: мацитентан для лечения легочной гипертензии, инсулин деглудек и онкопрепараты пембролизумаб, цертиниб, иксабепилон, лапатиниб, рибоциклиб, дабрафениб, траметиниб.

Таким образом, перечень ЖНВЛП с 1 января 2020 года будет включать 758 позиций, 68% из них производятся на территории РФ по полному циклу, еще 12% упаковываются. В перечень ЖНВЛП 2019 года добавлены 38 новых препаратов, из них 17 противоопухолевых и иммуномодулирующих.