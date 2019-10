Takeda продает портфель активов за 200 млн долларов Госдума проконтролирует внедрение системы маркировки лекарств по всей стране » Daiichi Sankyo приобрела три препарата Astellas Pharma за 89 млн долларов Компания Daiichi Sankyo объявила о достижении договоренности с Astellas Pharma Inc., что местные дочерние компании Astellas Pharma в шести азиатских странах (Южная Корея, Китай, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Индонезия) передадут Daiichi Sankyo права на продажу и производство трех препаратов. Речь идет о Ramosetron (противорвотный препарат), Nicardipine и Barnidipine (антигипертензивные препараты). Daiichi Sankyo рассчитывает на достижение синергического эффекта противорвотных средств с мирогабалином и противораковыми препаратами, разработкой которых занимается компания. Там также ожидают, что при производстве двух антигипертензивных средств удастся эффективно использовать существующую инфраструктуру Daiichi Sankyo, где производятся сердечно-сосудистые препараты, такие как олмесартан и эдоксабан. Общий объем продаж трех препаратов Astellas Pharma в 2018 финансовом году составил около 5 млрд иен (около 41 млн долларов). Согласно условиям договора, к Daiichi Sankyo переходят права и разрешения на производство и маркетинг каждого из продуктов, а с декабря 2019 года производитель, LTL Pharma Co., Ltd., будет поставлять их для продажи в Азии местным представителям и дочерним компаниям Daiichi Sankyo. Сумма сделки составила 9,6 млрд иен (почти 89 млн долларов). Обе компании также договорились, что в целях обеспечения беспрерывных поставок препаратов пациентам они будут сотрудничать при обеспечении беспрепятственной передачи разрешений на производство и маркетинг в целевых странах. В результате сделки Daiichi Sankyo усилит свое присутствие в Азии. Компания также рассчитывает внести свой вклад в обеспечение высокого уровня и развитие здравоохранения в регионе. gmpnews