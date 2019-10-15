СП указала на длительность процедуры регистрации лекарств

Счетная палата Российской Федерации в своем анализе госпрограмм в рамках Заключения на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» указала, что процедура регистрации лекарств в России слишком продолжительна по времени, а потому в 2018 году не достигнуто плановое значение основного показателя «Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий».

Как указано в отчете по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», недостижение запланированного значения показателя «Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий, процентов» (при плане 149,0 млрд рублей фактическое значение – 72,0 млрд рублей) связано с длительностью процедуры государственной регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, разработанных в рамках действующих программных документов (лекарственные средства и медицинские изделия, разработанные в рамках госпрограммы, находятся в стадии регистрации и не выведены на рынок).

Контроль за прохождением регистрационных процедур лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществляется Минпромторгом России совместно с Минздравом России в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по повышению эффективности реализации государственной программы (утверждена совместным приказом Минпромторга России и Минздрава России от 3 апреля 2016 г. № 599/151н).

В аналитическом отчете также указано, что сдерживание поставок в государственном секторе носит субъективный характер из-за общего недоверия к российской продукции и предпочтения медицинским изделиям иностранного производства и обусловлено не столько технологическим отставанием российской продукции от зарубежных аналогов, сколько значительными возможностями зарубежных компаний по маркетинговому продвижению своей продукции до конечного потребителя и сохраняющимся в целом предпочтением импортных препаратов со стороны конечных пользователей – медицинских работников, что носит в ряде случаев субъективный характер.

По ряду показателей в 2017, 2018 годах не выполнялись плановые значения, а их значения на период 2020–2022 годов снижены относительно значений, указанных в действующей редакции госпрограммы. Среди причин:

пересмотр организациями фармацевтической и медицинской промышленности панов по научным разработкам и инвестиционным стратегиям в связи с изменением с 2020 года механизма государственной поддержки;

отсутствие достаточного количества индустриальных партнеров, заинтересованных в дальнейших исследованиях и коммерциализации отечественных разработок;

снижение финансовых возможностей российских компаний — производителей медицинских изделий и лекарственных средств по продвижению своей продукции на зарубежные рынки с учетом необходимости существенных вложений в мероприятия по регистрации препаратов и изделий на территории иностранных государств.

gmpnews