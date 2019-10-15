Депутаты и регуляторы оценили готовность ГК «Протек» к старту маркировки лекарств

11 октября предприятия ГК «ПРОТЕК» – компанию «Сотекс» (производственный сегмент) и ЦВ «ПРОТЕК» (сегмент дистрибьюции) – посетили члены Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения и обращения лекарственных средств, представители Министерства здравоохранения, Росздравнадзора и Минпромторга России, а также Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Цель визита — оценка готовности бизнеса к внедрению маркировки лекарств в преддверии парламентских слушаний, которые пройдут 15 октября в Государственной Думе.

На производственной площадке компании «Сотекс» делегации продемонстрировали процесс нанесения кодов на упаковки.

«ФГИС МДЛП прошла государственную приемку межведомственной комиссией и была введена в промышленную эксплуатацию. 1 октября успешно началась маркировка ВЗН. Данные о производстве партий уже поступают в МДЛП, все субъекты обращения зарегистрированы в системе и готовы вносить данные о прохождении упаковок, процесс прослеживаемости стартовал. Начался массовый выпуск коммерческих партий маркированных препаратов и не только ВЗН. Уже произведено 1,9 млн упаковок с сокращенным криптокодом (44 символа), в том числе компанией «Сотекс». Отчет о нанесении кодов поступил в ГИС МДЛП», — рассказал генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

Следующей площадкой, которую посетили делегаты, стал центральный склад национального фармдистрибьютора ЦВ «ПРОТЕК», который расположен в подмосковном Пушкино. В ходе экскурсии был продемонстрирован автоматизированный конвейер для сборки розничных заказов для аптек и ЛПУ, сканеры для считывания кодов маркировки, а также рабочее место, с которого будет осуществляться отправка данных в информационную систему мониторинга движения лекарственных средств (ГИС МДЛП).

«Наш сегодняшний визит на производственное и дистрибьюторское предприятия ГК «Протек» укрепил уверенность регуляторов в том, что фармацевтическая отрасль на верном пути. Компании — лидеры сегментов на собственном примере демонстрируют отрасли, что эффективная работа в рамках единой системы маркировки на благо пациента, конечного потребителя возможна. Конечно, как всякий масштабный проект, маркировка требует вложений со стороны компаний и проработки бизнес-процессов, однако мы уверены, что эффект от её внедрения станет дополнительной гарантией в борьбе с фальсификатом, контрафактным товаром на рынке», — отметил директор департамента развития медицинской и фармацевтической промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

«В ходе встречи с делегацией представителей Госдумы и профильных ведомств мы обозначили проблему, связанную с приемкой товара в разрезе внедрения маркировки, и моменты, которые могут повлиять на производительность. Мы работаем над ними», – рассказал ИТ-директор ЦВ «ПРОТЕК» Виктор Горбунов.

«Мы стоим перед дилеммой. Если мы остановимся и дадим предприятиям еще полгода или год переходного периода, то мы поставим в худшие условия тех, кто оказался более организованным, потратил средства на оборудование и дисциплинированно вошел в эту систему. Также в этом случае мы можем дождаться ситуации, что пройдет еще полгода или год и те же самые люди скажут – а мы опять не готовы. Ситуация может длиться до бесконечности, поэтому надо найти формулу, которая позволяла бы с 2020 года приступить к соответствующей маркировке, но дать правительству возможность на определенный срок для некоторых сегментов и групп производителей отсрочить обязательность введения, например, административной ответственности, при условии подписания соглашения о том, что в эти сроки вся необходимая работа будет проведена. Это один их возможных путей», – заявил руководитель Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения и обращения лекарственных средств, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

gmpnews