В Российской Федерации утверждены лекарственные перечни на 2020 год

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 12 октября 2019 года №2406-р, которым дополняется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП) на 2020 год 24 лекарственными препаратами, 2 новыми лекарственными формами для уже включённых в этот перечень лекарственных препаратов. Перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан дополнен 23 позициями лекарственных препаратов. Перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен 12 позициями.

В соответствии с постановлением Правительства от 28 августа 2014 года №871 Правительство России утверждает:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций;

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно, другие перечни – не реже одного раза в три года.

Подписанным распоряжением из перечня ЖНВЛП исключена 1 позиция. Всего перечень ЖНВЛП на 2020 год включает 758 лекарственных препаратов (в 2019 году было 735 лекарственных препаратов).

Принятые решения направлены на реализацию федеральных законов от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части обеспечения граждан лекарственными препаратами, включёнными в перечень ЖНВЛП, и государственного регулирования цен на эти лекарственные препараты.

gmpnews