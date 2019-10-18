«Сантэнс» и «Берлин-Хеми/А. Менарини» заключили договор на логистическое обслуживание

«ГК «Сантэнс» предоставляет фармкомпании «Берлин-Хеми/А.Менарини» полноценную логистическую инфраструктуру и сервисные компетенции. Это отличная возможность консолидации товарных потоков и обработки грузов на единой операционной площадке, что позволяет оптимизировать расходы по обслуживанию, а также повысить качество и оперативность работы с дистрибьюторами», – комментирует генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

Решение о сотрудничестве было принято на основании итогов тендера и результатов аудита качества, проведенного специалистами «Берлин-Хеми/А.Менарини» на складских площадках «Сантэнс».

Источник: ГК «Сантэнс»

pharmvestnik