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«Сантэнс» и «Берлин-Хеми/А. Менарини» заключили договор на логистическое обслуживание

ГК «Сантэнс» и фармацевтическая компания ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» заключили договор на комплексное логистическое обслуживание, в рамках которого логистический оператор обеспечивает хранение и обработку лекарственных препаратов на складах оптовой торговли для последующей их дистрибуции на территории РФ, а также услуги по таможенному оформлению, хранению и обработке лекарств на складах временного хранения.

«ГК «Сантэнс» предоставляет фармкомпании «Берлин-Хеми/А.Менарини» полноценную логистическую инфраструктуру и сервисные компетенции. Это отличная возможность консолидации товарных потоков и обработки грузов на единой операционной площадке, что позволяет оптимизировать расходы по обслуживанию, а также повысить качество и оперативность работы с дистрибьюторами», – комментирует генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

Решение о сотрудничестве было принято на основании итогов тендера и результатов аудита качества, проведенного специалистами «Берлин-Хеми/А.Менарини» на складских площадках «Сантэнс».

Источник: ГК «Сантэнс»

pharmvestnik

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Октябрь 16, 2019 | Просмотров: 135