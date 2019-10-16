17–18 октября в Москве проходит форум «Конкуренция в медицине». Об участии уже заявили более 500 главных врачей и руководителей со всей России.

Главная тема первого дня – конкуренция «медицин». Посмотрим, как «инставрачи», биохакеры, БАДы, фейковые лекари отбирают пациентов у клиник доказательной медицины. Почему руководители не беспокоятся об этом, хотя должны бы.

Участники дискуссии – Михаил Гельфанд (комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований, Диссернет), Алексей Водовозов (научный журналист, автор блога «Смотровая Военврача»), Алексей Парамонов (директор клиники Рассвет).

В отдельной секции поговорим о конкуренции врача и клиники («вот мой телефончик», «приходите на операцию в гос.больницу, где я работаю»). Можно ли свести такие случаи к минимуму и как тут может помочь корпоративная культура.

Об управлении медицинской командой расскажет Елена Латышева (МРТ Эксперт), пациентоориентированности – Анна Сонькина-Дорман, управленческих практиках в США – Екатерина Барон, судебных и следственных трендах по медицинским делам – Ольга Зиновьева (Онегин). И это лишь малая часть того, что будет в первый день форума.

Второй день полностью посвящен кейсам и инструментам.

Альбина Комиссарова (врач–диетолог, блогер с 500 тысячами подписчиков) поделится лучшими практиками продвижения медицинского аккаунта в Инстаграме. Дмитрий Петрухин (основатель DocDoc.ru) и Сергей Федосов (руководитель Продокторов) расскажут, как получать пациентов (в том числе корпоративных) из агрегаторов. Сергей Сена (агентство Zum Punkt) – о том, каким должен быть медицинский сайт в 2019 году; а Максим Куимов (Амнисс) – как быстро достучаться до новых пациентов. А еще вас ждет практический блок про телемедицину, чат–боты и мессенджеры.

Мы сделали все, чтобы вам было комфортно: место проведения – Рэдиссон Роял (бывшая Украина), много неформального общения, обеды и кофе–брейки.

Не можете посетить форум лично – не беда. Команда Первого канала делает крутую онлайн–трансляцию. Смотрите там, где вам удобно. Эффект присутствия гарантирован.

Место Россия, Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1 стр.1, Radisson Royal Moscow Телефон 8 (800) 200-31-51 Сайт https://medrival.ru/

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