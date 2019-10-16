XIV Международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия»

Конгресс «Рациональная фармакотерапия» – это ежегодный форум, главной целью которого является формирование клинико-фармакологического мышления у практикующих врачей различных специальностей.
Конгресс аккредитуются Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ (www.sovetnmo.ru).
Формат мероприятия позволяет:
- Повысить уровень профессиональной подготовки
- Усовершенствовать знания по вопросам фармакотерапии различных заболеваний
- Освоить новейшую информацию о лекарственных средствах и схемах их применений
- Ознакомиться с современными тенденциями развития мировой клинической медицины
- Получить необходимые знания по вопросам социальных, экономических, юридических и этических норм деятельности врача
Формат мероприятия включает: пленарное заседание, профильные школы, круглые столы, семинары, симпозиумы, образовательные лекции, мастер-классы от лидеров направлений.
Различные формы участия объединены по секциям:
- Гастроэнтерология
- Пульмонология
- Кардиология
- Неврология
- Психиатрия
- Клиническая фармакология
- Инфекционные болезни
- Редкие болезни
- Онкология
- Эндокринология
- Андрология
- Акушерство и гинекология
- Дерматовенерология
- Иммунология
- Ревматология
В рамках конгресса проводятся школы:
- «Доказательная медицина»
- «Рациональная анальгезия»
- «Клинические исследования лекарственных средств»
- «Детская онкология»
- «Полипрагмазия и лекарственные взаимодействия»
- «Биологические препараты»
- «Туберкулез»
- «Гериатрия»
В рамках конгресса традиционно состоятся круглые столы:
- «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан»
- «Диалог медицинского сообщества и фармацевтического бизнеса»
- «Врач и право»
В программе конгресса планируется рассмотрение следующих проблем:
- Современные аспекты клинического применения лекарственных средств во врачебной практике.
- Принципы рациональной фармакотерапии острых и хронических заболеваний на основе доказательной медицины.
- Рациональное использование лекарственных средств при различных нозологических формах. Фармакогенетика, хронофармакология.
- Взаимодействие лекарственных средств – значимая составляющая качества фармакотерапии.
- Нежелательные побочные и токсические эффекты лекарственных средств. Терапевтический лекарственный мониторинг.
- Педиатрические аспекты рациональной фармакотерапии. Проблема использования не рекомендованных ЛП («off-label drugs» и «unlicensed drugs») в педиатрии.
- Актуальные фармакотерапевтические проблемы в клинической практике. Бренды и генерики.
- Основные принципы проведения клинических исследований лекарственных средств.
- Клиническая фармакология — основа рациональной фармакотерапии.
- Организация службы клинической фармакологии в лечебно-профилактических учреждениях.
- Фармако-экономический анализ для управления качеством оказания медицинской помощи. Фармакоэкономика в РФ. Фармакоэпидемиология.
- Формулярная система как элемент управления качеством оказания медицинской помощи. Формулярная система в РФ.
- Разработка основных организационно-методических рекомендаций для повышения качества оказания медицинской помощи в РФ.
- Организация льготного лекарственного обеспечения на региональном и федеральном уровне.
- Правовые основы работы деятельности врача и врача клинического фармаколога.
- Развитие страховой медицины в РФ. Экспертиза рациональной фармакотерапии в судебной практике.
- Состояние и перспективы фармацевтического рынка РФ.
|Место
|Россия, Санкт-Петербург, Батайский переулок, д. 3A, гостиница «Сокос Олимпия Гарден»
|orgclinicpharm@mail.ru
|Телефон
|+7 (921) 942-64-80
|Сайт
|http://www.clinicpharm.ru/