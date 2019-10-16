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XIV Международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия»

Конгресс «Рациональная фармакотерапия» – это ежегодный форум, главной целью которого является формирование клинико-фармакологического мышления у практикующих врачей различных специальностей.

Конгресс аккредитуются Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ (www.sovetnmo.ru).

Формат мероприятия позволяет:

  • Повысить уровень профессиональной подготовки
  • Усовершенствовать знания по вопросам фармакотерапии различных заболеваний
  • Освоить новейшую информацию о лекарственных средствах и схемах их применений
  • Ознакомиться с современными тенденциями развития мировой клинической медицины
  • Получить необходимые знания по вопросам социальных, экономических, юридических и этических норм деятельности врача

Формат мероприятия включает: пленарное заседание, профильные школы, круглые столы, семинары, симпозиумы, образовательные лекции, мастер-классы от лидеров направлений.

Различные формы участия объединены по секциям:

  • Гастроэнтерология
  • Пульмонология
  • Кардиология
  • Неврология
  • Психиатрия
  • Клиническая фармакология
  • Инфекционные болезни
  • Редкие болезни
  • Онкология
  • Эндокринология
  • Андрология
  • Акушерство и гинекология
  • Дерматовенерология
  • Иммунология
  • Ревматология

В рамках конгресса проводятся школы:

  • «Доказательная медицина»
  • «Рациональная анальгезия»
  • «Клинические исследования лекарственных средств»
  • «Детская онкология»
  • «Полипрагмазия и лекарственные взаимодействия»
  • «Биологические препараты»
  • «Туберкулез»
  • «Гериатрия»

В рамках конгресса традиционно состоятся круглые столы:

  • «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан»
  • «Диалог медицинского сообщества и фармацевтического бизнеса»
  • «Врач и право»

В программе конгресса планируется рассмотрение следующих проблем:

  1. Современные аспекты клинического применения лекарственных средств во врачебной практике.
  2. Принципы рациональной фармакотерапии острых и хронических заболеваний на основе доказательной медицины.
  3. Рациональное использование лекарственных средств при различных нозологических формах. Фармакогенетика, хронофармакология.
  4. Взаимодействие лекарственных средств – значимая составляющая качества фармакотерапии.
  5. Нежелательные побочные и токсические эффекты лекарственных средств. Терапевтический лекарственный мониторинг.
  6. Педиатрические аспекты рациональной фармакотерапии. Проблема использования  не рекомендованных ЛП («off-label drugs» и «unlicensed drugs»)  в педиатрии.
  7. Актуальные фармакотерапевтические проблемы в клинической практике. Бренды и генерики.
  8. Основные принципы проведения клинических исследований лекарственных средств.
  9. Клиническая фармакология — основа рациональной фармакотерапии.
  10. Организация службы клинической фармакологии в лечебно-профилактических учреждениях.
  11. Фармако-экономический анализ для управления качеством оказания медицинской помощи. Фармакоэкономика в РФ. Фармакоэпидемиология.
  12. Формулярная система как элемент управления качеством оказания медицинской помощи. Формулярная система в РФ.
  13. Разработка основных организационно-методических рекомендаций для повышения качества оказания медицинской помощи в РФ.
  14. Организация льготного лекарственного обеспечения на региональном и федеральном уровне.
  15. Правовые основы работы деятельности врача и врача клинического фармаколога.
  16. Развитие страховой медицины в РФ. Экспертиза рациональной фармакотерапии в судебной практике.
  17. Состояние и перспективы фармацевтического рынка РФ.
Место Россия, Санкт-Петербург, Батайский переулок, д. 3A, гостиница «Сокос Олимпия Гарден»
Email orgclinicpharm@mail.ru
Телефон +7 (921) 942-64-80
Сайт http://www.clinicpharm.ru/

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Октябрь 16, 2019 | Просмотров: 76