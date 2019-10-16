IV ежегодная научно-технологическая конференция Futuremed 2019 Форум «Конкуренция в медицине» » XIV Международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия» Конгресс «Рациональная фармакотерапия» – это ежегодный форум, главной целью которого является формирование клинико-фармакологического мышления у практикующих врачей различных специальностей. Конгресс аккредитуются Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ (www.sovetnmo.ru). Формат мероприятия позволяет: Повысить уровень профессиональной подготовки

Усовершенствовать знания по вопросам фармакотерапии различных заболеваний

Освоить новейшую информацию о лекарственных средствах и схемах их применений

Ознакомиться с современными тенденциями развития мировой клинической медицины

Получить необходимые знания по вопросам социальных, экономических, юридических и этических норм деятельности врача Формат мероприятия включает: пленарное заседание, профильные школы, круглые столы, семинары, симпозиумы, образовательные лекции, мастер-классы от лидеров направлений. Различные формы участия объединены по секциям: Гастроэнтерология

Пульмонология

Кардиология

Неврология

Психиатрия

Клиническая фармакология

Инфекционные болезни

Редкие болезни

Онкология

Эндокринология

Андрология

Акушерство и гинекология

Дерматовенерология

Иммунология

Ревматология В рамках конгресса проводятся школы: «Доказательная медицина»

«Рациональная анальгезия»

«Клинические исследования лекарственных средств»

«Детская онкология»

«Полипрагмазия и лекарственные взаимодействия»

«Биологические препараты»

«Туберкулез»

«Гериатрия» В рамках конгресса традиционно состоятся круглые столы: «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан»

«Диалог медицинского сообщества и фармацевтического бизнеса»

«Врач и право» В программе конгресса планируется рассмотрение следующих проблем: Современные аспекты клинического применения лекарственных средств во врачебной практике. Принципы рациональной фармакотерапии острых и хронических заболеваний на основе доказательной медицины. Рациональное использование лекарственных средств при различных нозологических формах. Фармакогенетика, хронофармакология. Взаимодействие лекарственных средств – значимая составляющая качества фармакотерапии. Нежелательные побочные и токсические эффекты лекарственных средств. Терапевтический лекарственный мониторинг. Педиатрические аспекты рациональной фармакотерапии. Проблема использования не рекомендованных ЛП («off-label drugs» и «unlicensed drugs») в педиатрии. Актуальные фармакотерапевтические проблемы в клинической практике. Бренды и генерики. Основные принципы проведения клинических исследований лекарственных средств. Клиническая фармакология — основа рациональной фармакотерапии. Организация службы клинической фармакологии в лечебно-профилактических учреждениях. Фармако-экономический анализ для управления качеством оказания медицинской помощи. Фармакоэкономика в РФ. Фармакоэпидемиология. Формулярная система как элемент управления качеством оказания медицинской помощи. Формулярная система в РФ. Разработка основных организационно-методических рекомендаций для повышения качества оказания медицинской помощи в РФ. Организация льготного лекарственного обеспечения на региональном и федеральном уровне. Правовые основы работы деятельности врача и врача клинического фармаколога. Развитие страховой медицины в РФ. Экспертиза рациональной фармакотерапии в судебной практике. Состояние и перспективы фармацевтического рынка РФ. Место Россия, Санкт-Петербург, Батайский переулок, д. 3A, гостиница «Сокос Олимпия Гарден» Email orgclinicpharm@mail.ru Телефон +7 (921) 942-64-80 Сайт http://www.clinicpharm.ru/ pharmvestnik