Государство готово выделить до 2 млрд рублей на разработку нового препарата

«Я разделяю мнение производителей: без понимания того, что это будет в Национальном календаре прививок и будет закупаться государством, вкладывать частные средства в развитие производства очень рискованно. Мы пытаемся этот риск отмотивировать путем развития наших мер поддержки», – сказал он.

Планируется выдавать субсидии лишь на развитие разработок, которые включены в утверждаемый Правительством РФ перечень современных технологий, сообщил Алексей Алехин. Минпромторг готовит решение о том, чтобы в перечень попали биологически активные препараты, препараты для лечения инфекционных заболеваний, антибиотики. «Эти лекарства должны производиться в РФ по полному циклу, включая синтез молекул и наработку антигена», – считает он.

С 1 января 2020 года такой механизм заработает, на одно направление может быть выделено до 2 млрд рублей. «Это существенная сумма для того, чтобы поддержать технологию, которой в настоящий момент в России нет. Этой суммы достаточно не только на разработки для российского рынка, но и для экспортной поставки. Тем более что примеры востребованности российских иммунобиологических препаратов уже есть. Например, самым крупным экспортным фармацевтическим продуктом в России стал препарат от желтой лихорадки, он экспортируется на сумму 20 млн долл. США в год», – отметил эксперт.

Алексей Алехин напомнил и об успешно работающем в Никарагуа российском заводе по выпуску вакцин: «Люди видят, что такие проекты, такие прецеденты есть, и уже из стран Северной Африки, Юго-Восточной Азии спрашивают, не могли бы мы построить такой завод у них. То есть речь идет о переносе новых технологий в другие страны, и это полностью вписывается в нашу концепцию развития экспорта».

Представитель Минпромторга сообщил, что на сегодняшний день взаимодействие с зарубежными компаниями развивается и в аспекте локализации. В частности, активно обсуждается вопрос локализации производства вакцин против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, ВПЧ.

Фото: Олег Кирюшкин

Римма Шевченко

pharmvestnik