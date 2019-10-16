Депутаты и регуляторы оценили готовность ГК «Протек» к старту маркировки лекарств

Цель визита — оценка готовности бизнеса к внедрению маркировки лекарств в преддверии парламентских слушаний, которые пройдут 15 октября в Госдуме.

В компании «Сотекс» делегации продемонстрировали процесс нанесения кодов на упаковки.

«ГИС МДЛП прошла государственную приемку межведомственной комиссией и была введена в промышленную эксплуатацию. Маркировка ВЗН успешно началась. Данные о производстве партий уже поступают в МДЛП, все субъекты обращения зарегистрированы в системе и готовы вносить данные о прохождении упаковок, процесс прослеживаемости стартовал. Начался массовый выпуск коммерческих партий маркированных препаратов и не только ВЗН. Уже произведено 1,9 млн упаковок с сокращенным криптокодом (44 символа), в том числе компанией «Сотекс», — рассказал генеральный директор компании «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

Следующей площадкой, которую посетили делегаты, стал центральный склад национального фармдистрибьютора ЦВ «Протек», который расположен в подмосковном Пушкино. В ходе экскурсии был продемонстрирован автоматизированный конвейер для сборки розничных заказов для аптек и ЛПУ, сканеры для считывания кодов маркировки, а также рабочее место, с которого будет осуществляться отправка данных в информационную систему мониторинга движения лекарственных средств (ГИС МДЛП).

«Наш сегодняшний визит на производственное и дистрибьюторское предприятия ГК «Протек» укрепил уверенность регуляторов в том, что фармацевтическая отрасль на верном пути. Компании — лидеры сегментов на собственном примере демонстрируют отрасли, что эффективная работа в рамках единой системы маркировки на благо пациента, конечного потребителя, возможна. Безусловно, как всякий масштабный проект, маркировка требует вложений со стороны компаний и проработки бизнес-процессов, но мы уверены, что эффект от ее внедрения станет дополнительной гарантией в борьбе с фальсификатом, контрафактным товаром на рынке», — отметил директор Департамента развития медицинской и фармацевтической промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

«В ходе встречи с делегацией представителей Госдумы и профильных ведомств мы обозначили проблему, связанную с приемкой товара в разрезе внедрения маркировки, и моменты, которые могут повлиять на производительность. Мы работаем над ними», — рассказал ИТ-директор ЦВ «Протек» Виктор Горбунов.

«Мы стоим перед дилеммой. Если мы остановимся и дадим предприятиям еще полгода или год переходного периода, то мы поставим в худшие условия тех, кто оказался более организованным, потратил средства на оборудование и дисциплинированно вошел в эту систему. И в этом случае мы можем дождаться ситуации, что пройдет еще полгода или год и те же самые люди скажут: а мы опять не готовы. Ситуация может длиться до бесконечности, поэтому надо найти формулу, которая позволяла бы с 2020 года приступить к соответствующей маркировке, но дать правительству возможность на определенный срок для некоторых сегментов и групп производителей отсрочить обязательность введения, например, административной ответственности при условии подписания соглашения о том, что в эти сроки вся необходимая работа будет проведена. Это один из возможных путей», — заявил руководитель Межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения и обращения лекарственных средств, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Источник: ЦВ «Протек»

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