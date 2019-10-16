В США одобрен первый трансдермальный пластырь для пациентов с шизофренией

По информации компании, впервые для лечения шизофрении зарегистрирован препарат в форме трансдермального пластыря.

Пластырь предназначен для применения 1 раз в сутки. Он обеспечивает непрерывную доставку в организм пациента препарата asenapine – апитичного антипсихотика для лечения шизофрении.

Secuado оказывает определенное побочное действие, включая неконтролируемые движения тела, особенно лицевых мышц и языка. Он также может влиять на метаболизм и вызывать повышение или понижение артериального давления.

Кроме того, в инструкцию по медицинскому применению препарата внесено специальное предупреждение о повышенном риске смерти пожилых пациентов, страдающих психозом, связанным с деменцией. Применение Secuado не показано у этой популяции пациентов.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik