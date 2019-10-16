Ревакцинацию от туберкулеза Минздрав планирует исключить из нацкалендаря

Из национального календаря Минздрав предлагает исключить ревакцинацию детей против туберкулеза в возрасте 6-7 лет.

Вакцинацию против лихорадки Эбола вводят в календарь прививок по эпидемическим показаниям. Изменения коснутся лиц, выезжающих в страны и регионы энзоотичные по лихорадке Эбола, и работающих с живыми культурами возбудителя.

Существенно расширены категории лиц, подлежащих вакцинации против менингококковой инфекции. В плановом порядке в межэпидемический период ее проходят дети до 5 лет включительно, подростки 13 — 17 лет, лица старше 60 лет, пациенты с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями, лица, контактировавшие в очаге с больным генерализованной формой менингококковой инфекции.

Плановой вакцинации против менигококковой инфекции в межэпидемический период подлежат: лица, подлежащие призыву на военную службу; отъезжающие в эндемичные районы; медицинские работники, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «инфекционные болезни»; сотрудники лабораторий, работающих с живой культурой менингококка; воспитанники и персонал учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); лица, проживающие в общежитиях; лица, принимающие участие в массовых международных спортивных и культурных мероприятиях.

При угрозе подъема заболеваемости вакцинации дополнительно подлежат: дети до 8 лет включительно; студенты первых курсов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, укомплектованных студентами из разных регионов и зарубежных стран.

При продолжающемся росте заболеваемости вакцинация дополнительно проводится среди учащихся с 3 по 11 классы и взрослых. Вакцинация проводится при угрозе эпидемического подъема заболеваемости менингококковой инфекцией по решению Главного санитарного врача РФ, главных санитарных врачей субъектов РФ.

Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

Елена Воронина

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