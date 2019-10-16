Минздрав прописал порядок получения незарегистрированных лекарств для детей

Первый – для тех родителей (законных представителей), дети которых уже имеют заключение врачебной комиссии медицинской организации региональной, муниципальной или частной системы здравоохранения и протокол консилиума федеральной медицинской организации о необходимости назначения незарегистрированных в РФ психотропных препаратов – одного или нескольких из следующих: «Диазепам» (раствор ректальный), «Клобазам» (капсулы, таблетки), «Мидазолам» (раствор оромукозальный), «Фенобарбитал» (эликсир, раствор для инъекций).

Второй раздел – для родителей (законных представителей) детей, которые, по всей видимости, нуждаются в этих препаратах потому, что назначенные зарегистрированные препараты или их сочетания в различных комбинациях для лечения эпилепсии оказались неэффективными и/или необходимо применение детской формы психотропного лекарственного препарата (эликсир, раствор ректальный, раствор оромукозальный), но заключений врачебных комиссий и протоколов федеральных консилиумов еще нет.

Если родителям непонятно, в каком из списков (первый или второй раздел памятки) находится их ребенок, а также в случае отказа в обеспечении лекарствами при наличии медицинских показаний, они могут направить мотивированное обращение в орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъекта РФ по месту проживания или в Росздравнадзор по адресу: www.roszdravnadzor.ru или почтовому адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, 4, строение 1, или телефону «горячей линии» 8 800 550 99 03.

Источник: Минздрав России