В Единый радиологический информсервис добавят 1,1 тысячи единиц медтехники

К Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) до конца 2019 года планируется подключить 1,1 тысячи единиц диагностического оборудования, работающего в московских медицинских учреждениях. Сейчас ЕРИС объединяет 315 аппаратов. К Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) до конца 2019 года планируется подключить 1,1 тысячи единиц диагностического оборудования, работающего в московских медицинских учреждениях. Сейчас ЕРИС объединяет 315 аппаратов.

В дальнейшем при помощи сервиса планируется вести персонифицированный учет доз излучения, чтобы сделать рентгенологические исследования более безопасными.

Сервис ЕРИС был запущен в 2015 году. Это облачная платформа, которая объединяет рабочие места 422 врачей-рентгенологов, 321 рентгенолаборанта и диагностическую аппаратуру в 64 лечебных учреждениях Москвы.

Специалисты загружают в ЕРИС результаты радиологических исследований, которые удаленно описывает группа экспертов. Результаты КТ и МРТ из медучреждений, подключенных к ЕРИС, с 7 августа 2019 года пациенты получают по электронной почте.

С 2015 года к ЕРИС удалось подключить 315 единиц оборудования. По состоянию на ноябрь 2017 года, в системе было накоплено более 900 тысяч исследований. Всего на развитие системы было потрачено 1,3 млрд рублей.