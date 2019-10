Долутегравир российского производства доступен пациентам с ВИЧ

«В 2015 году мы взяли на себя обязательство обеспечить в России выпуск инновационного препарата для лечения ВИЧ-инфекции. Сегодня, когда начинаем первые поставки произведенного в России долутегравира, мы можем говорить о том, что выполнили взятые на себя обязательства и теперь в России производится ключевой, согласно рекомендациям ВОЗ, препарат для лечения ВИЧ-инфекции», – заявил генеральный директор GSK Фарма, Россия Олег Дубянский.

«Выпуск в оборот первых серий произведенного в России долутегравира с площадки фармацевтического завода «Сервье РУС» – кульминационный этап нашего сотрудничества с GSK. Мы переходим к рутинным производственным операциям. С сегодняшнего дня долутегравир, производимый в России, это свершившийся факт», – заявил генеральный директор фармацевтического завода «Сервье» в России Ксавье Морелон.

Разработанный компанией ViiV Healthcare лекарственный препарат долутегравир предназначен для лечения ВИЧ-инфекции в комбинации с другими антиретровирусными препаратами1.

Препарат одобрен в США в 2013 году, в Европейском Союзе и в России – в 2014 году и включен в ведущие международные рекомендации в составе предпочтительного режима первой и второй линии антиретровирусной терапии2, в том числе в рекомендации ВОЗ согласно обновлению, принятому в июле 2019 года3. В настоящее время препарат доступен более чем в 100 странах мира. С 2018 года долутегравир включен в российский Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Компания GSK осуществляет деятельность по продвижению и реализации на российском рынке портфеля препаратов для лечения ВИЧ-инфекции ViiV Healthcare. Поставки долутегравира государственному заказчику в рамках централизованных закупок АРВТ осуществляются компанией напрямую.

В 2019 году долутегравир получают более 25 тыс. пациентов в России4. С учетом успешной локализации производства GSK готова к дальнейшим практическим шагам, направленным на расширение доступности этого препарата для людей, живущих с ВИЧ в России.

1. Инструкция по медицинскому применению препарата.

2. DHHS Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents, 2019 (сокр. DHHS-2019); EACS Guidelines Version 9.1, October 2018 (сокр. EACS – 2018); Saag MS et al. JAMA. 2018;320(4):1-18 (сокр. IAS-USA – 2018).

3. WHO Policy Brief. Update of Recommendations on First-Line and Second-Line Antiretroviral Regimens, July 2019. Available from: https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-update-2019-policy/en/ (сокр. ВОЗ – 2019).

4. Данные GSK.

Источник: GSK

pharmvestnik